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桃園航空城居住新亮點　橫埔、誠聖兩大社宅規劃興建1800戶

▲桃園航空城橫埔、誠聖兩大社宅規劃興建1800戶

▲橫埔段建築外觀模擬圖。 （圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城建設持續推進，市府於大園區「橫埔段」及蘆竹區「誠聖段」規劃佈建社會住宅，兩案戶數合計興建近1800戶，統包工程於近日陸續上網公告招標，預計明年陸續動工，並以119年完工為目標，落實「全齡照顧、人人安居」的都市願景。

▲桃園航空城橫埔、誠聖兩大社宅規劃興建1800戶

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▲橫埔段基地位置。(圖／市府提供)

市府住宅發展及都市更新處指出，橫埔段社宅位於大園區航空城園區內，總發包經費約83.58億元，規劃955戶住宅，預計於116年開工。空間設計以傳統建築概念「埕」串聯，規劃設置公共托育中心及身心障礙者日間照顧設施，另有「空間共享概念」青年宅專區，盼透過共享客廳、廚房及洗衣空間，打造共融生活新模式。

▲桃園航空城橫埔、誠聖兩大社宅規劃興建1800戶

▲誠聖段建築外觀模擬圖。▼誠聖段基地位置。（圖／市府提供）

▲桃園航空城橫埔、誠聖兩大社宅規劃興建1800戶

蘆竹區誠聖段社宅於本月11日已公告招標，總發包經費約68.1億元，規劃790戶住宅，預計於116年開工。設計核心聚焦於「綠色、低碳」，規劃設置少年服務中心及身心障礙者社區居住據點，除串聯航空城整體交通路網，更結合周邊景觀規劃YouBike站點，打造低碳節能生活圈。

住都處說明，橫埔段社宅距離未來捷運綠線G18站僅約600公尺，鄰近國道2號及園林道路，誠聖段社宅則鄰近捷運機場線A11坑口站，距桃園國際機場僅約10分鐘車程，透過大眾運輸導向發展（TOD）策略，逐步落實「站站都有家」目標。

住都處處長陳智仁表示，目前誠聖段已正式公告招標，橫埔段亦預計於5月下旬上網，兩案基地均將取得「建築能效 1+」等多項標章，市府穩健朝119年完工1萬戶以上社宅目標前進，提供桃園市民更好的居住及生活品質。

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關鍵字：桃園航空城橫埔誠聖社宅

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