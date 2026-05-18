北市2區新舊屋單價差50萬↑　買30坪新屋多花1500萬

▲比較北市12區新屋、舊屋價差，大安、中正區價差最大，每坪差距超過50萬元。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

比較北市12區新屋、舊屋價差，大安、中正區價差最大，每坪差距超過50萬元！以30坪住宅來說，新舊總價差距來到1500萬元。專家表示，這兩區為蛋黃中的蛋黃，只要有新案推出，往往價格都會衝高。

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中信房屋研展室彙整實價登錄資料，統計近1年台北市12個行政區屋齡5年內新成屋、屋齡30年以上老屋的平均單價，結果顯示，價差以中正區最為驚人。

目前中正區新成屋平均單價已達140.3萬元，老屋則約為85.9萬元，二者價差高達54.4萬元。大安區則以52.8萬元的價差緊追在後。

假設購買一間面積30坪左右的住宅，新舊屋總價甚至可能相差超過1500萬元，對於重視預算與居住空間的自住客而言，屋齡較高的老屋無疑更具吸引力。

▲近1年台北市各行政區新舊屋價格對比。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋研展室副理莊思敏指出，大安區、中正區是台北市「蛋黃中的蛋黃」，區域生活機能成熟、交通便利，更擁有明星學區、成熟商圈與完善的醫療資源，地段條件極佳，「精華區土地供給有限，只要有新建案推出，價格往往就會快速墊高。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「大安區屋齡30年以上中古屋每坪均價破百萬，該區許多中古豪宅以及早期所謂的名宅，此外光是3大國宅：大安國宅、正義國宅、成功國宅，屋齡已約40年左右，但憑藉學區、地段等優勢，最高仍有約單價百萬水準。」

至於台北市價差最小的行政區，則落在內湖區、萬華區，新舊屋每坪價差僅約22.9、24.6萬元。

莊思敏表示：「這兩區向來是首購族與自住客的購屋熱區，區域中古屋供給量較大，加上區域生活機能成熟，房價基期相對合理，使得中古市場具備強韌的支撐力道。另外，近1年這兩區成交的新案多偏向親民定位，也進一步縮小了新舊屋之間的價格差距。」

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