屋主不降價、不賣房　靠增貸榨資金「轉戰股海賺一波」

▲老司機透露，前幾年不少屋主申辦理財型房貸，把不動產資金轉往股市，現在部分獲利資金再回流房市捧現金購屋。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股金馬年狂飆，台積電站上2200元，引來外界直呼「相信魏哲家、明年換新家。」有老司機透露，前幾年房市買氣慘淡，不少屋主賣不掉乾脆不賣，主動申辦理財型房貸，把不動產資金轉往股市，搭上這波股市衝上4萬點的順風車，部分獲利資金再回流房市捧現金購屋。

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長期操作南部市場的投資客透露，近2年受到央行信用管制、預售屋禁換約影響，過去投資客慣用的「一案換一案」操作難度大增，但市場資金並未消失，而是換了玩法。

他指出，前幾年房市買氣降溫，不少屋主原本想賣屋變現，但因市場觀望氣氛濃厚、買方出價保守，最後乾脆不賣，改辦理財型房貸把卡在不動產裡的資金釋放出來，或是原本房屋貸款成數偏低，甚至已經繳清，就有機會透過增貸釋放資金，利率約落在2.2%~2.8%。

老司機說：「把卡在不動產裡的資金釋放出來，轉進股票、基金、黃金等金融商品操作，『房子不能再拿去買房，就拿房子去買股。』」房市表面上雖然交易量降溫，但檯面下資金仍在房市、股市與金融商品之間高速流動。

▲過去投資客單純買房、換約，開始轉向現金購屋、增貸配置、股市獲利再回流的循環模式。（圖／記者劉維榛攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，央行信用管制確實壓抑短線投機買盤，也讓預售市場轉手難度大增，但對高資產族群而言，資金操作並未停止，而是從過去單純買房、換約，轉向現金購屋、增貸配置、股市獲利再回流的循環模式。

尤其剛好搭上這波股市衝上4萬點的順風車，只要前2年在2萬點上車的股民，這波操作幾乎都大賺，形成部分獲利了結資金，重新回流房市，且這波捧現金購屋的族群，多以蛋黃區換屋產品為主，形成另一波現金購屋動能。

謝哲耀分析，這類買方並非貸不到款，而是資產配置邏輯不同，「先用現金卡位精華地段好產品，之後再視市場狀況增貸，把資金轉去其他金融商品。」

因此，近期房市雖然陸續出現讓利個案，但整體資金面並未真正退潮，只要高資產族群仍能透過不動產增貸放大資金槓桿，房價短期內要出現大幅鬆動並不容易。

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