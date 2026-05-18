連鎖鍋物插旗水湳大排長龍　每坪2360元租101坪店面創價

▲「嗑肉食鍋」以單坪約2360元、月租金24萬元，承租101坪店面，創下目前水湳區域店面租金單價新高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於順平路上新開設的鍋物店中午一位難求，經查，該約101坪的店面，以單坪約2360元、月租金24萬元出租，單價創下區域新高。信義房屋專家分析，水湳經貿園區現階段居住人口主要集中在右下側，再加上中國醫藥大學水湳校區，成為水湳最有人氣的一區。

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中國醫水湳校區周邊，街邊已開始出現不少餐飲店聚集，一路延伸至中平路，跨區到已有機能的單元8重劃區，包含台中知名熱炒店「一流海鮮」、「王爺王肉羹」等都陸續站穩腳跟。

其中，一次供給639戶住宅的「達麗創世紀」對街，本只有全家孤獨的支撐，2026年卻冒出不少街邊店、咖啡店等機能，而全台展店26間的鍋物店「嗑肉食鍋」更以單坪約2360元、月租金24萬元，承租101坪店面，創下目前水湳區域店面租金單價新高紀錄。

▲水湳生活圈周邊陸續已有早餐店、甜品店、髮廊、咖啡廳等業種進駐，生活機能逐步到位。（圖／記者陳筱惠攝）

查詢「達麗創世紀」實際登錄，該案預售價格最低單坪價來到37萬元，整體均價落在45萬元上下，但2026年沒有交易，2025年交易14筆，平均單價回落至55~58萬元。

實地走訪發現，亮眼的招牌吸引不少人駐足，中午時分一位難求，信義房屋台中新光店經理周子凡表示：「由於基地正對大型社區，加上周邊新案、校區與住宅人口快速進駐，吸引餐飲業者搶先卡位，也讓水湳商圈發展再受矚目。」

周子凡說：「周邊陸續已有早餐店、甜品店、髮廊、咖啡廳等業種進駐，生活機能逐步到位，商業氛圍逐漸成形，而該區因居住人口多，也是水湳最有人氣的一區。」

商仲業者洪小姐則認為：「過去水湳生活機能仰賴鄰近的逢甲，但目前水湳主要生活機能已發展出自己的商圈，尤其生活動線並不完全重疊，中間隔一大片漢翔，是否加速逢甲轉型，則有待觀察。」

她進一步分析：「大型社區交屋後，周邊最先進駐的通常就是餐飲、超商與生活服務業，未來隨著人口持續增加，商圈成熟速度可望比預期更快。」

▲未來隨著人口持續增加，水湳商圈成熟速度可望比預期更快 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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