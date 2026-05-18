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「柏金」引爆置產新風潮！信義永康小豪宅奪成交量冠軍

▲▼台北,東門,捷運,皇翔建設,柏金,信義。（圖／業者提供）

▲「柏金」奢選信義大道與世界奢居多重價值，成新富圈層置產動向的重要指標。（圖／皇翔建設提供，下同）

房產中心／綜合報導

在通膨預期與市場波動的雙重夾擊下，層峰客群的資產配置思維正迎來關鍵變革，資金正加速從高流動性資產，轉向具有長線防禦價值的核心標的。房市專家指出，這波資金大潮的避風港首選正是市中心精華地段，尤其是兼具稀缺性與高保值力的指標小豪宅，近年價值更是不斷躍升。這其中，坐落於信義永康雙軸線核心的「柏金」，憑藉著強勁的去化速度摘下區域成交量桂冠，無疑已成為高資產族群揮軍市中心、精準佈局的頂級風向球。

核心地段共識深化「柏金」精質規劃成資金焦點

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綜觀2025年至今的住宅市場，信義大道與敦化軸線持續穩居成交核心，顯示台北市精華地段的價值共識仍在深化。同時也顯示出，高資產族群的置產邏輯不僅從「地段價值」判斷，更同時著重「產品結構」的雙向思維。進一步觀察主力坪數40坪以下的產品，皇翔建設「柏金」以16–30坪的小豪宅精質規劃，緊鄰雙捷運東門站8號出口，完美銜接信義永康生活圈，兼具總價優勢與地段稀缺性，不僅重塑「信義永康」的地段高度，更成為資金流向的重要指標。

▲▼台北,東門,捷運,皇翔建設,柏金,信義。（圖／業者提供）

▲從紐約到台北，「柏金」以紐約細樓潮Skinny Skyscrapers Trend獨特高訂美學重塑城市尺度。

信義大道具千金股特性保值優勢穩固

高資產族對不動產回歸核心地段的共識已然成形。據「柏金」已購客戶黃先生分享：「置產邏輯如同資本市場中的『千金股』，具備長期持有與價值收斂特性；其中，信義大道黃金軸線，更被視為具『千金股等級』的保值確立板塊。在供給稀缺與需求長期集中的結構下，持續強化其抗波動與資產防禦性，自然成為長期保值的關鍵。」

「柏金」坐落於雙捷運東門站8號出口，銜接「信義永康」國際生活圈與大安森林公園，一站到台大醫院、三站直達台北車站機捷國門軸線，構築出高密度機能與國際移動力的核心地段優勢。同時，在全球供應鏈重組與地緣政治推升營建成本的背景下，營建成本持續墊高，進一步凸顯現階段核心地段資產的稀缺價值，使「柏金」成為市場中少數可提前鎖定價值的優質置產標的。

皇翔建設雙案齊發「皇翔柏悅」明星學區強勢完銷

新聯陽實業機構邱俊陽副總表示，隨著「皇翔柏悅」與「柏金」的雙案佈局，皇翔建設正重新定義「信義永康」作為國際生活時區的價值高度。而「皇翔柏悅」近日圓滿完銷，不僅驗證了市場對明星學區的剛性需求（公立升學五虎：中正國中、金華國中），更推升了區域市場的關注度。「柏金」的熱銷也再次驗證，放眼全球高資產圈層早已形成的共識——城市核心，始終是資產版圖的最終答案。

▲▼台北,東門,捷運,皇翔建設,柏金,信義。（圖／業者提供）

▲「柏金」以大安森林綠意為景，以地標高度對位紐約第五大道豪宅俱樂部。

皇翔全球眼界精準佈局打造豪宅座標風向球

資本流轉不息，而價值終將匯向具備稀缺性的長期資產。正如紐約第五大道之於全球豪宅市場的象象徵意義，台北信義大道亦建立起與之對位的國際座標。而這背後，源自一套長期被市場驗證的「皇翔選地哲學」。

皇翔建設自1994年進軍新加坡市場，長期深耕全球資本競逐最激烈的城市之一，累積了豐富的跨國開發經驗與信譽。近期更於紐頓核心區，以近140億元標下雙地鐵稀缺地段，擊退包含香港李嘉誠長江實業、日本三菱地所等多家國際級開發商，體現其對選地的一貫判準。從國際一線城市到信義永康，皇翔始終以「城市核心」為關鍵佈局。「柏金」以大安森林綠意為景，以地段價值高度對位紐約第五大道豪宅聚落，再次驗證資產的終極選擇，始終回歸稀缺性本身。

皇翔建設【柏金】高訂信義永康 雙捷運東門8號 16 - 30坪
預約專線 02-2351-1888
接待會館 信義路二段221號
建築代銷 新聯陽機構 新聯智廣告
建照號碼 113建字第0175號
不動產經紀人 王意分 (106) 北市經證字第01089號

關鍵字：台北東門捷運皇翔建設柏金信義

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