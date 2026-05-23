套房免萬元！　北捷1站成「租屋天堂」近1年租出324件

▲台北捷運周邊租金最便宜的10站出列，最便宜是淡水站，平均月租9242元。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北捷運周邊租金最便宜的10站出列，最便宜是淡水站，平均月租9242元，且1年成交達324件。其次為頂埔站，約1萬2766元。房仲表示，這兩站都是底站，但生活機能不錯。

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永慶房產集團統計台北捷運周邊800公尺以內租金實價登錄數據，盤整近1年套房租金最低前10站點。其中，淡水站平均月租金9242元最為便宜，其次為頂埔站約1萬2766元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「兩站皆位於捷運路線末端，到台北市中心通勤時間較長，因此租金相對親民。」

陳金萍表示：「淡水站周邊有淡江大學、真理大學等，且生活機能成熟，對預算有限的學生、小資族仍具有一定吸引力，使套房市場長期維持穩定需求，因此出租件數高達324件。」

▲近1年台北捷運周邊套房租金最親民10大站點。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

而頂埔站，陳金萍表示：「周邊生活機能完備，且擁有捷運三鶯線、運校重劃區、頂埔科技園區等建設題材利多，不過目前還處於開發階段，加上區域內住宅普遍屋齡較高，因此目前周邊租金仍相對便宜。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「未來隨著運校重劃區越來越多新屋完工，另外頂埔工業區也預期有更多上班人口進駐，屆時周圍租金均價可能再進一步走高。」

至於排名第三的十四張站，平均月租金約1萬4855元。陳金萍表示：「十四張站為環狀線末段站，新興重劃區的成長期，加上鄰近的新興重劃區仍在開發初期，缺乏傳統商圈，生活機能尚未成熟，與新店核心區相比租金仍相對親民。」

若以乘車時間觀察，從台北車站出發9分鐘就能到達劍潭站，是少數不用轉車，而且租金相對親民的台北市站點，平均月租金約1萬5534元。

陳金萍分析：「劍潭站雖位於台北市，但周邊住宅屋齡普遍較高，且套房產品多以老公寓與舊社區為主，且以小坪數較多，使租金總價相對較低；不過，因鄰近士林商圈、夜市與捷運淡水線，生活機能成熟，仍吸引不少學生與上班族承租。」

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