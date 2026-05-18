信義房屋超額配發每股0.6元股息　邀前輝達副總裁任獨董

▲信義（9940）今（18日）召開股東會，通過配發0.6元，超額配發。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義（9940）今（18日）召開股東會，總座陳麗心表示：「今年交易量估呈低量盤整，但信義從去年8月已開始回溫，並跑贏大盤，關鍵包括體質調整、數位轉型等等。」在數位轉型趨勢下，信義找來超狂科技人、前輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟擔任獨董。

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信義（9940）今（18日）召開股東會，承認去年營收114.6億元、年減約10%，稅後淨利2.05億元、年減88%，EPS（每股純益）0.28元，對比前年2.42元下滑。但今年通過配發0.6元現金股利，超額配發。

展望今年，信義自建案板橋「嘉品」Q1將剩餘2成交付，認列營收6.01億元，帶動單季合併淨利來到1.63億元，年增率達76.56%。2028年還有「信義嘉學」完工入帳，總銷28億元。

至於房仲本業，陳麗心表示：「據信義內部統計，從去年8月開始，交易量有所增加，並跑贏大盤，關鍵在於信義內部的體質調整、數位轉型顯著。」

談到數位轉型，本次信義股東會獨立董事改選，由邱麗孟獨董上任，她是超狂AI人，頗為知名，為前任輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理。

整體市況方面，陳麗心表示：「中南部過去價格跌深的地方，預期跌價將收斂，這段時間以來北市不跌反增，桃園、新北則是持平。」

至於交易量，陳麗心說得保守，「今年3月第二戶貸款放寬1成，買氣好一些，且觀察可能受惠這波股市大漲，總價5000萬元以上交易提升，但這些都是剛性需求，未來政策也難預測，預估今年量能還是呈現低量盤整。」

面對房市大環境不景氣，房仲業出現關店潮，信義房屋也有所縮編。對此，陳麗心表示：「比起店數，我們當然更在意店效，有多少人才、開多少店，一直都是我們的策略。」

▲信義房屋股東會整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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