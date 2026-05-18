勤美UNIQLO撤出！300坪大店全面改裝　10年海線首店也熄燈

▲連鎖服飾品牌「UNIQLO」配合台中漢神洲際百貨、三井OUTLET二期擴建，同步展新店。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「UNIQLO」啟動台中店舖調整策略，配合漢神洲際百貨、三井OUTLET二期擴建，同步展新店，但同時，西區的勤美誠品綠園道店、沙鹿光華時尚廣場店等2門市也同步熄燈，引發市場關注。

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從民政局資料來看，北屯區以31萬8057人、戶數13萬8678戶，拿下台中市人口與家戶數雙冠王，受惠於廍子重劃區、14期重劃區、機捷特區與捷運綠線等建設利多，成為近年台中人口移入最明顯的行政區。

海線部分，台中市政府表示，統計近3年（2023年至2025年）海線8區人口共增加5622人，截至2026年4月底總人口數已達51萬4552人，顯示海線生活機能與居住環境持續提升。

從「UNIQLO」熄燈的2間店地點來看，包含西區勤美誠品店實際面積約300坪，目前店家已經撤出，百貨業者公告至7月2日將進行全面改裝。另沙鹿家樂福商圈的光華時尚廣場，則是該品牌在10年前第一家佈局海線的店面，賣場面積達224坪，目前尚未有新業者進駐。

海線不動產實務顧問紀光烜分析：「原本的店面都屬於人流穩定、區域核心，沙鹿家樂福商圈周邊擁有靜宜、弘光兩大學區人口，加上住宅密集，過去一直是品牌插旗海線的首選區段。」

紀光烜補充：「近年大型品牌展店邏輯已從區域據點轉向『集中型商場』，更重視停車規模、家庭客層與複合式消費動線。UNIQLO此次熄燈，並不代表沙鹿消費力衰退，而未來包含台中港特區、捷運藍線議題，都將支撐區域商業機能。」

▲專家認為近年大型品牌展店邏輯已從區域據點轉向集中型商場，更重視停車規模、家庭客層與複合式消費動線。（圖／記者陳筱惠攝）

至於西區勤美誠品店，住商不動產中區協理賴萬指出：「勤美誠品商圈近年在一波交屋潮以及勤美洲際酒店開幕，成功串連整個草悟道生活圈，使得區域商業活動明顯升溫，屬於台中核心級消費地段，人流、車流與消費密度都維持高檔水準，且周邊店面空置率仍偏低。」

他進一步分析：「服飾品牌此次撤出屬於百貨櫃位調整，加上百貨重新招商，有望引進更具話題性或旗艦型品牌進駐，形成新一波品牌汰換與升級效應。在觀光旅宿、住宅交屋與商場串聯效應支撐下，並不太受影響。」

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