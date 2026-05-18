從市場紅到店面　「麻奶天花板」創立3046天將熄燈

▲被網友封為高雄麻奶天花板的「發式」，在美食圈累積一批死忠「麻奶控」粉絲，近日宣布26日熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

被網友封為高雄「麻奶天花板」的「發式」，憑藉濃郁麻奶湯頭、重口味香氣與獨特風味，在美食圈累積一批死忠粉絲。近日宣布26日熄燈，讓許多老顧客相當不捨。信義房屋專家表示，該區鄰近義享、富邦BOT，店面空租率低，店面流動性不高，而高租金往往也會讓許多想進駐的租客望之卻步。

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「發式」位於左營富民路，最早從龍華市場起家，靠著麻辣與奶香融合的招牌湯頭闖出口碑，被網友封為高雄「麻奶天花板」，2021年從市場攤位搬進門市，不少老顧客跟著一路從市場吃到店面。

店家日前在粉專發文表示，「創立至今已走過3046個日子，門市即將畫下句點，營業至26日。」短短幾句話，引來大批網友朝聖留言。不少在地人都相當驚訝，透露「才剛轉型賣乾麵、滷味，怎麼會決定熄燈。」還有不少老顧客敲碗要繼續買湯底，店家僅表示，「門市結束後，會盡速恢復低溫商品配送」，歇業原因則未透露。

▲富民路、忠言路一帶因鄰近義享天地、富邦BOT，近年店面租金持續維持高檔水準。（圖／記者張雅雲攝）

查詢該店租賃實登，2017年曾有租金紀錄，月租金4.5萬元，之後「發式」進駐未揭露租金，而2021年該店歷經轉手，當時成交價4350萬元，並備註「含租約」，若以4.5萬元租金換算，投報率1.2%。在地仲介透露，目前該店尚未刊登招租訊息，若重新招租，以地坪39.9坪換算，1樓月租金開價也要6萬元起跳。

信義房屋大順富民店業務吳宇宴表示，富民路、忠言路一帶因鄰近義享天地、富邦BOT、捷運、輕軌，近年店面租金持續維持高檔水準。

尤其靠近義享天地的精華區段，空租率相當低，商圈本身店面流動率不高，許多餐飲、自助餐、火鍋店一開就是多年，疫情期間也未出現大規模撤店現象，該區消費力與商圈成熟度穩定，「不少客戶其實很想進駐，但聽到租金就會先猶豫一下。」

富民路、忠言路沿線以透天店面為主，由於不少透天缺乏獨立出入口，屋主多傾向整棟出租，再由承租方自行分租樓上空間，1樓店面租金約6~8萬元，若整棟出租，部分屋主開價更上看15萬元。

▲發式小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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