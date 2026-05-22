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曾逼走赤鬼牛排！公益路「店王」又空了　最新租金曝光

▲▼ 公益路,健身房,餐飲業,店面拆除,台中 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲曾是知名「赤鬼牛排」、「健身房」的大型指標角間，近期再傳出開價49.99萬元招租 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾是知名「赤鬼牛排」、「健身房」的大型指標角間，在4月連假時突然開拆，當時業者僅表示租約到期將搬遷，在地人都以為已有下家接手時，近期再傳出開價49.99萬元招租，信義房屋專家表示，回歸合理價，應仍是大型餐飲業接手。

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在4月連假時小型機具進入位於公益路、大墩路口的原健身房，開始將室內外裝飾建材拆除，當時引起不少騷動，其主因則是該店面過去承租方為「赤鬼牛排」，在2017年時傳出將月租80萬元一次漲至120萬元，讓店家憤而出走，而後續該店面空租10個月後，房東降租，也迎來「World Gym」旗下「FITZONE」進駐。

如今該店面再度釋出招租訊息，以月租49.99萬元找尋新租客，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱表示：「現在主要是店面都走精緻化路線，除人力不好控制，人事成本高外，大型餐廳也偏好百貨店可帶來的人流穩定、租金調配與停車問題，因此，推測未來接手的應仍是需要知名度、廣告效應的大型餐飲業。」

▲▼ 台中餐飲,義法料理,餐廳頂讓,公益路,市場競爭 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲而就在對角的經營已14年義式餐廳，4月時也傳出頂讓訊息，據了解該店面租金為62萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

據招商資料揭露，該店面使用坪數約110坪，開價49.99萬元，在地人相當驚訝，拆算單坪租金4545元，屬於公益商圈高標，但實際上該店面具有40米面寬，且佔據雙面路，因此堪稱「店王」也不為過。

而就在對角的經營已14年義式餐廳，4月時也傳出頂讓訊息，據了解該店面租金為62萬元。知情人士表示：「該店面在2017年時出現轉手，新任房東為與健身器材相關的傳產業者，後續租給健身房相當合理。在與健身房的租約到期後，新房東相對務實，雖然仍是公益路『店王』，但開價回歸市場行情價格。」

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關鍵字：店王招租赤鬼牛排台中公益路大型餐飲業租金合理

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