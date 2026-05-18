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不只有鹽田！290億投資額進七股　周邊新透天1000萬買得到

▲▼ 七股 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南科房價外溢還沒退燒，台南七股靠141公頃科技工業區變身產業新戰場。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科房價外溢還沒退燒，台南沿海七股也準備翻身！過去給人魚塭、鹽田印象的七股，靠141公頃科技工業區變身產業新戰場，引來38家企業搶先卡位，預計明年Q1首家廠商開始營運。專家表示，七股因具備大面積產業用地，對製造業與傳產升級業者具一定吸引力。

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過去提到七股，多數人第一印象還停留在魚塭、鹽田與觀光，甚至是近年爆發的光電弊案，隨南科效應外溢，台南市府整合在地特色產業，提供家鄉型產業在地生存空間，打造七股科技工業區。

台南市政府指出，七股科技工業區全區面積141.15公頃，2024年啟動招商後已完成5次標售，目前累計引進38家企業，出售面積約39.4公頃，後續總投資金額預估超過290億元，並可望創造逾6000個就業機會。

台南市長黃偉哲表示，七股科技工業區截至目前，已有7家廠商進入建廠階段，24家提送景觀審查，另有3家預計年底前完工營運，明年第1季首家廠商將開始營運，初步形成汽車零組件、金屬製品、塑膠製品等產業聚落。

▲▼ 七股 。（圖／記者張雅雲攝）

▲採開發與建廠同步的七股科技工業區，預計年底前可完成3家建廠。（圖／台南市政府提供）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹分析，近年台南產業發展已從南科核心區往外擴散，包括安定、善化、新市房價都已明顯墊高，企業開始尋找具完整腹地、土地成本較低的新據點，「七股科技工業區因具備大面積產業用地，加上供電、水資源等基礎設施提前到位，對製造業與傳產升級業者具一定吸引力。」

由於七股目前生活機能與市區成熟度仍與南科核心區有落差，新案不多，短期內房市仍為在地自住、產業人口需求，目前新案以成屋透天為主，總價約1000萬元上下，少數電梯公寓規劃2~3房，單價約20~22萬元，在信用管制下，已難以複製善化、新市過去房價急漲模式。

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關鍵字：七股房市科技工業區南科效應台南投資產業光電弊案

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