遇到惡鄰居！律師「不得不連買同棟2戶」　結局大逆轉：很幸運

▲楊律師分享經歷。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

身為房東的網紅「黑心律師」楊律師發文分享，三年前，他遇到會故意製造噪音惹怒住戶的鄰居，為躲避對方並防止房東再租給類似房客，於是買下同建築的一樓與該房屋。原本他對花費大筆金錢感到低落，沒想到近期得知該處將進行都市更新，讓他頓時覺得自己很幸運。

遇惡鄰居甩門激怒其他人

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楊律師在臉書發文表示，三年前，隔壁搬來常甩門的鄰居，企圖激怒住戶並錄影求償。雖然他早早識破對方的目的，並提醒大家忍耐，但全棟仍因噪音精神不佳。

兩年前，為了遠離對方，楊律師買下同棟一樓，怎料裝潢前，該鄰居竟開始往一樓丟垃圾，這讓他立刻取消工程、不敢入住，同時覺得房子白買，心情非常低落。

惡房客搬走再買屋！意外遇都更

直到去年，在住戶抗議下，房東提早與該鄰居解約，讓全棟的住戶都非常開心。事後，楊律師更得知屋主有意賣房，「完全不懂也不想投資房地產的我，不得不買，以免他再出租給爛房客」，不過他心情其實很差，因為又是一大筆錢，且裝修費還是無底洞。

不過，楊律師昨天參加建商的說明會，得知建商決定花6至8年走都更程序。這讓他有感而發，「把時間拉長遠來看，才知自己是很幸運的人」，以後若遇到挫折或阻礙，他都要告訴自己「現在雖然很痛苦…...，也許多年後才會發現，還好當年遇到…...，所以我才會…...，因此我才得到…...」。