冷氣半年沒用！32歲男直接開機吹涼　竟「左肺大面積感染」險死

▲男子因使用閒置半年沒用的冷氣機，差點死掉。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

隨著天氣逐漸炎熱，不少人都紛紛開啟家中冷氣機降溫除去不適感，然而已長期未使用冷氣機的民眾可要當心了！近日大陸武漢一名男子因開啟閒置半年沒用的冷氣，導致左肺大面積感染險死，專家警告內部如沒有確實清潔，小心成為致病細菌的溫床。

綜合媒體報導，武漢市第三醫院鮑敏醫師透露，這名32歲男子因天氣轉熱，在仍未完全清洗的情況下，開啟一台閒置半年的冷氣機，連續吹了3天後竟開始出現高燒、肌肉痠痛及乾咳等症狀，起初他誤以為只是普通感冒便自行服用成藥，但沒有好轉，甚至惡化到胸悶及呼吸困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名男子事後前往醫院檢查，負責診治的醫師發現，其左肺出現大面積感染，最終被診斷為「退伍軍人病」，男子還因此住進加護病房，經搶救後勉強撿回一條命。鮑敏醫師提到，當開啟未經徹底清潔的冷氣機時，這些肉眼看不見的隱形殺手會隨風擴散至密閉的室內，經呼吸道侵人體肺部，進而感染。

根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，退伍軍人病是由退伍軍人菌所引起的疾病，退伍軍人菌感染會引起兩種症狀不同之疾病，臨床症狀包括：厭食、身體不適、肌痛與頭痛。常常在1天內快速發燒且畏寒，出現乾咳、腹痛及下痢等症狀，體溫高達39.0-40.5℃。病患胸部Ｘ光會出現肺部堅質化，最後出現呼吸衰竭，死亡率可高達15.0％，若病患免疫能力有障礙，死亡率會更高。

專家提醒夏季首次開啟冷氣機之前，務必做到詳細的清潔及消毒，長時間未使用冷氣，使用前最好先「清洗冷氣機濾網」。

延伸閱讀

▸ 老公生日收到最狠禮物！ 人妻開車送他到小三家門口攤牌外遇

▸ 加密市場大跌！「麻吉大哥」以太幣遭全面清算 累積慘虧逾10億元

▸ 原始連結