低總價誘因！　8人搶嘉義半世紀透天「破上拍」成交

▲嘉義東區巷內1棟透天住家因「拍賣抵押物」進入三拍，出現8人搶標，得標價甚至比二拍底價還高。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義近年房價直直漲，連50年老透天也出現8人搶標。東區巷內1棟透天住家因「拍賣抵押物」進入三拍，出現8人搶標，最後由自然人以546.999萬元得標，甚至比二拍底價還高，出現罕見「破上拍」。

《地產詹哥老實說》EP309／台中房市大洗牌！ 誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區

[廣告]請繼續往下閱讀...

該物件位於嘉義市東區義教街巷內，遭拍賣原因為「拍賣抵押物」，為地上2樓透天住家，地坪23.6坪、建坪55.46坪，18日進行第三拍，底價為434.7萬元。沒想到竟出現8組人馬搶標，最終由自然人得標，以546.999萬元出手搶下，加價112.3萬元，溢價率約25.8%，甚至比二拍底價543.2萬元還高，出現罕見「破上拍」，成為近期法拍市場少見的熱門競拍案。

根據法院筆錄顯示，該棟月租金1.5萬元，租期至2028年7月10日，拍出後可點交，換算租金投報率為3.3%。

▲該透天屬於嘉義耐斯廣生活圈，區域本來有穩定買氣，加上第三拍底價確實有吸引力。（圖／翻攝自Google Maps）

台灣房屋嘉義志航店總經理吳昶坤坦言，即使近期房市買氣偏冷，只要總價夠低、單價看起來划算，仍會吸引大量買家競標。吳昶坤說：「透天底價不到450萬元，現在市場上已經很難找，以目前限貸環境來看，部分買方甚至可能不用貸款就能負擔。」該透天屬於嘉義耐斯廣生活圈，區域本來有穩定買氣，屋齡40年以上透天，依屋況、地坪、整修程度，總價落在500~1000萬元，

台慶不動產嘉義檜意林森加盟店店東江智玄說：「最終得標價以未整理、50年透天來看，已經回到市場行情，並不算明顯撿漏價。」該物件因底價低，投資型買方與自住型買方都願意進場競標，若作為投資標的，未來整修後再出售，也有機會開價700萬~800萬元，或是直接收租投報率也不差。。

《地產詹哥老實說》EP309／台中房市大洗牌！ 誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區