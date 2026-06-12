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月薪6萬「買千萬房」壓力大！她求問購屋門檻　專家給答案

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲買房至少要準備多少錢？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文提問，好奇需存多少錢才能購屋。她提到有民眾月薪6萬、存款200萬，試算購買1200萬的房子後，發現扣除房貸的生活費所剩無幾。這讓她納悶買房是否需千萬存款，並詢問若想在桃園或宜蘭買屋需多少錢？對此，信義房屋專家透露，可以先用2.5%利率來試算。

月薪6萬買房嘆「活不起」

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這名女網友在Dcard上，以「想問板上的房仲到底要存多少才能買房」為標題發文。之前有人分享，自己月薪達6萬元並存下200萬積蓄，仍面臨考驗。該民眾看中一間30坪的兩房物件，開價1200萬元，兩成頭期款就需240萬元。

當事人說明，若申請30年期房貸，每月需還3萬5000元。以6萬元月薪計算，繳交房貸後僅剩2萬5000元生活費，還要負擔水電、管理費及各項稅金，換言之，就算能買房，但卻壓力極大。

▲▼買房,套房,租屋,房租,房客,房東,室友,冷氣,電費,家具,小宅,回家。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

她求問桃宜購屋門檻

對此，原PO便感嘆，現在連月薪10萬的人都未必買房，難道現在真的沒有千萬存款就不要想買房嗎？因此她就想知道，若想買在桃園或宜蘭，25坪以下的房子要準備多少錢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「因為他看超出能力的房子，月薪6萬，年薪可能80萬左右，他應該買800萬以內的房子，貸640萬，30年，每個月還2.5萬」、「存到總價的一半才有資格買」、「不一定要從新建案買起，可以先買小窩或中古屋自己住，再來看是否要再換屋」、「200萬頭期，真的太少了」、「只要付得起頭期款就可以啊」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為宜蘭、桃園的範圍都算大，沒有更多細節的話，較難判斷。不過，建議原PO可以扣除自備款後，先用2.5%的利率來試算看看，再配合還款年限，去推估一個月要負擔多少錢。

關鍵字：買房Dcard信義房屋曾敬德

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