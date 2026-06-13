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月收入7萬5「怕看房會耽誤房仲」　過來人曝經驗：記得找他就好

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO想知道，小資夫妻有機會看房嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名男網友發文表示，他與伴侶每月總收入7萬5000元，可動用資金為150萬元，這樣是否能看700萬元以內的中古屋？他自認資金不足，且擔憂沒買房卻純看屋會耽誤房仲時間。對此，信義房屋專家表示，700萬以內的房子或許可以，房貸跟租金應該差不了太多。

無長輩贊助！夫妻想看屋

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這名男網友在Dcard上，以「小資夫婦有機會看房嗎？」為標題發文。原PO表示，他與伴侶都30歲，每月總收入約7萬5000元，可動用資金為150萬元。在無長輩金援贊助下，他好奇以此條件，是否有機會尋找總價700萬以內的中古屋？由於伴侶常傳售屋文給他，所以他猜測對方可能有意思買房。

憂純賞屋耽誤仲介

雖然伴侶似乎有意買房，但原PO自認資金不夠充裕。雖有房仲友人建議，預算不足也可先看屋當作經驗，但他擔心，若無明確購買意圖卻要求帶看，恐會耽誤仲介時間。這讓他感到十分不好意思，因而陷入兩難，也想知道他們的條件有沒有機會買房？

▲▼買房,買屋,老房,透天,老屋,中古屋,陽台,鐵皮屋,加蓋,頂加,水塔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買幾十塊的果菜，都在挑挑揀揀了，難道摸過的都買回家了？百萬千萬的更是要花時間挑選，如果對方服務好，想給對方業績，遇到喜歡的物件要買時，記得找他就好」、「看你想住哪，鄉下還是很多都有在交易的中古屋」、「我跟我先生當初收入也跟你們差不多，我們是也看了大概快十間，後來是房仲的朋友有內線消息要我們看看預售屋」、「有自住需求可以慢慢看」、「有機會，可以先看看房子，但建議可以多存一點，多點現金流買家具，寬鬆點比較不會卡死」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，扣掉150萬之後，如果用2.5%的利率、30年的還款年限去算，一個月大概要負擔2萬1000元的房貸，這樣看起來應該是沒問題的，畢竟租房子也差不多每月要1萬5000元至2萬元。

關鍵字：小資夫妻買房Dcard信義房屋曾敬德

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