竹市危老重建突破232案居非六都之冠　高虹安：都更動能持續成長

▲新竹市危老重建推動成果亮眼。（圖／資料照）

記者莊智勝／新竹報導

為加速都市老舊建築更新、提升居住安全與城市機能，新竹市政府積極推動危險及老舊建築物重建政策，推動成果穩健成長。都發處表示，截至今(115)年4月底止，竹市危老重建申請案件已突破250件，核定案件數更達232案，居全國非六都第一，展現市府積極推動都市更新與建築安全政策的具體成效，也反映市民對提升居住品質、改善居住環境及強化建築安全的高度重視。

市長高虹安表示，推動危老重建不僅是改善老舊建築外觀，更重要的是提升市民居住安全與城市整體韌性。市府持續透過簡化行政流程、強化輔導機制及提供專業協助，積極推動危老重建與都市更新，協助市民打造更安全、宜居且具生活品質的居住環境，逐步實現「宜居永續」的城市願景。

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都發處長蘇文彬表示，危老重建制度具備程序簡便及審查效率高等優勢，採行政審查機制為主，有助加速老舊建築更新進程，並同步改善都市景觀與公共安全。近年在新竹市政府積極推動宣導與輔導措施下，民眾申請意願持續提升，案件量穩定成長，逐步帶動整體都市更新動能與居住環境品質改善。

都發處說明，依據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》相關規定，適用範圍，為都市計畫範圍內非經目的事業主管機關指定具有歷史、文化、藝術及紀念價值，且符合下列各款之一之合法建築物：經建築主管機關依建築法或災害防救相關法規通知限期拆除、強制拆除，或經評估有危險之虞應限期補強或拆除者；經結構安全性能評估結果未達最低等級者；或屋齡達三十年以上，且經結構安全評估耐震能力未達一定標準，並經評估改善不具效益或未設置昇降設備者。

都發處強調，依據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》相關規定，除符合條例第3條第1項第1款所定情形（即經主管機關認定之危險性建築物）外，其餘既有建築物於申請重建前不得預先自行拆除；如有違反，將影響後續申請資格。呼籲民眾於推動重建前審慎評估並依規定辦理，以確保自身權益與申請程序順利。

都發處提醒，危老重建條例設有施行期限，現行適用期間至明(116)年5月31日止。呼籲有意辦理危老重建之民眾及社區住戶，應把握政策期限及相關獎勵措施，及早啟動整合與申請作業，以利順利銜接制度資源，加速改善居住安全與生活環境品質。

都發處補充，未來市府將持續透過制度宣導、專業輔導及行政簡化等多元措施，協助民眾順利推動重建作業，打造安全、宜居且具韌性的城市環境。