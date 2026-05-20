倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

▲這波房市寒流不只是市場冷，房仲產業也正進行「汰弱留強」的結構性調整。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

全台不動產經紀業從業人數降至18個月來新低，房市交易量明顯萎縮，房仲產業面臨嚴峻考驗。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋人資部協理塗振宏，他直言，這波寒流不只是市場冷，產業也正進行「汰弱留強」的結構性調整。

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塗振宏觀察：「信用管制前，市場充斥FOMO情緒，客戶決策快速；如今買方明顯轉趨理性，願意多看、多比較，成交週期拉長，但需求並未消失。投機客退場後，市場回到自住、首購與換屋族的剛性需求，只是大家會更謹慎。」

也因此，房仲體系的體質差異被放大。塗振宏指出：「直營體系具備底薪、系統與品牌資源，更有能力度過景氣低潮。」

塗振宏也坦言：「近年市場確實出現不少房仲店頭退場，其最大共通點就是人留不住、客也留不住，業務沒有基本保障，專業與資訊不足，另外消費者自然轉向能提供安心與信任的大品牌，『現在客戶買的是放心，不只是服務』。」

▲塗振宏透露，2024年9月至今，永慶不僅新開兩家直營門市，目標是在雙北拓展至350家店。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

值得注意的是，在產業普遍縮手之際，永慶房屋卻逆勢展店。塗振宏透露：「2024年9月至今，不僅新開兩家直營門市，人數也呈現正成長，目標是在雙北拓展至350家店。」

塗振宏進一步分析：「這關鍵在於永慶本就不做投機炒作，長期聚焦自住客層，每年主動拒絕至少6億元投機交易，即使景氣反轉，實質影響相對有限。」

在人力策略上，永慶持續強化「保障型薪資」，新人首年提供每月6萬元保障，滿1年後，每位業務仍有每月不低於4萬元的收入保障，不因是否成交而扣薪。塗振宏強調：「只要錄取就一定拿得到，目的就是讓同仁在市場低潮期也能安心服務客戶。」

▲永慶把AI與數位工具當效率輔助，而非追逐表面流量。（圖／永慶提供）

至於近年不少房仲投入短影音、當起創作者，塗振宏則直言助益有限。他說：「流量不等於信賴，不動產交易最終仍回到專業與信任，永慶把AI與數位工具當效率輔助，而非追逐表面流量。」

塗振宏總結：「房市寒冬並非末日，而是檢驗體質的時刻，當市場回歸理性，能留下來的，將是有制度、有人才、也值得信任的業者。」