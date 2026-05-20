ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲這波房市寒流不只是市場冷，房仲產業也正進行「汰弱留強」的結構性調整。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

全台不動產經紀業從業人數降至18個月來新低，房市交易量明顯萎縮，房仲產業面臨嚴峻考驗。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋人資部協理塗振宏，他直言，這波寒流不只是市場冷，產業也正進行「汰弱留強」的結構性調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，拆解房仲產業最真實的優缺點。

塗振宏觀察：「信用管制前，市場充斥FOMO情緒，客戶決策快速；如今買方明顯轉趨理性，願意多看、多比較，成交週期拉長，但需求並未消失。投機客退場後，市場回到自住、首購與換屋族的剛性需求，只是大家會更謹慎。」

也因此，房仲體系的體質差異被放大。塗振宏指出：「直營體系具備底薪、系統與品牌資源，更有能力度過景氣低潮。」

塗振宏也坦言：「近年市場確實出現不少房仲店頭退場，其最大共通點就是人留不住、客也留不住，業務沒有基本保障，專業與資訊不足，另外消費者自然轉向能提供安心與信任的大品牌，『現在客戶買的是放心，不只是服務』。」

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲塗振宏透露，2024年9月至今，永慶不僅新開兩家直營門市，目標是在雙北拓展至350家店。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

值得注意的是，在產業普遍縮手之際，永慶房屋卻逆勢展店。塗振宏透露：「2024年9月至今，不僅新開兩家直營門市，人數也呈現正成長，目標是在雙北拓展至350家店。」

塗振宏進一步分析：「這關鍵在於永慶本就不做投機炒作，長期聚焦自住客層，每年主動拒絕至少6億元投機交易，即使景氣反轉，實質影響相對有限。」

在人力策略上，永慶持續強化「保障型薪資」，新人首年提供每月6萬元保障，滿1年後，每位業務仍有每月不低於4萬元的收入保障，不因是否成交而扣薪。塗振宏強調：「只要錄取就一定拿得到，目的就是讓同仁在市場低潮期也能安心服務客戶。」

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲永慶把AI與數位工具當效率輔助，而非追逐表面流量。（圖／永慶提供）

至於近年不少房仲投入短影音、當起創作者，塗振宏則直言助益有限。他說：「流量不等於信賴，不動產交易最終仍回到專業與信任，永慶把AI與數位工具當效率輔助，而非追逐表面流量。」

塗振宏總結：「房市寒冬並非末日，而是檢驗體質的時刻，當市場回歸理性，能留下來的，將是有制度、有人才、也值得信任的業者。」

►建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件 

►交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶　內行：抓穩議價黃金期 

►海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

關鍵字：房仲仲介倒店關店直營店永慶永慶房屋地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太貴乏人問津！　逢甲「地球村廣場」大降1.7億仍流標

位於台中逢甲商圈的指標建物「地球村廣場」，因創辦人陳中義捲入債務糾紛遭法院查封，整棟建物於今（20）日進行第2拍。儘管該案底價已銳減1.7億元，仍被市場嫌棄「太貴」無人投標。

29分鐘前

高雄「前第一豪宅」又見法拍戶　底價7070萬創高

亞灣前第一豪宅「國硯」，曾穩坐高雄豪宅寶座11年，直到2023年才被超車，如今再度出現法拍戶。屋主因「拍賣抵押物」流入一拍，該戶位於23樓，建坪156.73坪、含3車位，底價7071萬元，專家表示，該社區僅3戶流入法拍，此次底價創下歷來法拍戶最高總價。

1小時前

600億南港大案7月登場　潤泰新董座：好產品讓利難

「房市取決個案表現，好的產品、地點，不會有太大讓利空間。」潤泰新（9945）今（20日）召開股東會，董事長簡滄圳針對市況表示。而該公司去年營收391.1億元，創下新高。今年將推出3大案，其中包括南港總銷600億元大案「南港之星」，預計7月推出。

2小時前

長輩狂掃台北老公寓！曝「1坪換1坪」都更紅利　網酸：地獄有17層

現在年輕人購屋偏好具備管理與電梯的新大樓，不過仍有人鎖定具有都更價值的老公寓。就有一名網友表示，他最近誤打誤撞加入一場「炒房老人下午茶聚會」，發現這些資深炒房客都認為現在是「狂掃台北老公寓」的好時機，並提出5大進場理由。貼文引發房板熱議，有內行網友認同老投資客的策略，「以投資來說合理，有閒錢我也會多買幾間」。

3小時前

又一夜市消失！　 改建16棟2200戶巨獸外觀曝光

允將建設2022年底以總價總價50億元，取得彰化永安夜市土地，後續結合台鐵、台糖、縣政府、市政府以及國產署，這片總計逾1萬9782坪的土地，未來將變成大型公園、停車場，以及16棟（8座）超過2200戶的超大型開發案。

3小時前

全台單季預售解約411件　2大重災區都在台中

全台預售解約件數在2025年Q2來到高峰，達478件。隨之後房市政策鬆綁，包括切結售屋大限從12個月拉長為18個月、第二戶房貸成數從5成提高至6成，Q1已降低到411件，其中以台中最慘。

4小時前

狂甩對手！台南年度熱銷新案霸主　單案實登衝352筆

520檔期正式開打，但台南人已經先用買氣投票，答案很明顯還是「東區最頂」！根據實登統計，2025年台南新建案交易量前5名，東區共有2案進榜，成為進榜數最多行政區，其中「國城實實」更以352筆成交量狂甩對手，穩坐台南房市人氣王。

4小時前

倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥躺領6萬底薪真相公開

全台不動產經紀業從業人數降至18個月來新低，房市交易量明顯萎縮，房仲產業面臨嚴峻考驗。最新一集《地產詹哥老實說》邀請永慶房屋人資部協理塗振宏，他直言，這波寒流不只是市場冷，產業也正進行「汰弱留強」的結構性調整。

5小時前

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

根據台灣誠信品牌認證委員會最新統計，全台一萬多家建商中，僅約50家能通過嚴苛審核獲得「誠信建商」殊榮；其中，指標品牌「慶旺建設」憑藉16屆的認證紀錄，展現其在誠信經營、財務穩健與建築品質上的長期累積，更透過獨特的建築工法，實踐其對居住者的長期承諾。

6小時前

把握最後買方市場！　專家點名北台灣5熱區「有潛力」

現在就是買房最佳時機，買哪裡會賺錢？專家表示，房地產講究供需結構，北部本質上優於中南部。而聚焦北台灣，5大區域被點名具備建設利多及人口紅利，會賺錢！分別是淡海新市鎮、北士科、三重仁義重劃區、三重左岸重劃區、以及機捷A7特區。

6小時前

【失聯女山友回家了】遺體今早吊掛下山

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東要求遷離！25年女租客拒搬..

倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥..

勤美UNIQLO撤出！300坪..

女忘繳租金！房東傳神秘簡訊　網..

為籌1.1億債款　三圓擬售「敦..

住大安區就是有錢人？　網曝關鍵..

「餐飲孤島」地王角地租出！　燒..

「台南最後鬼屋」拆了　52名屋..

台北最頂是哪區？眾人一致點名「..

又一夜市消失！　 改建16棟2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

太貴乏人問津！　逢甲「地球村廣..

高雄「前第一豪宅」又見法拍戶　..

600億南港大案7月登場　潤泰..

長輩狂掃台北老公寓！曝「1坪換..

又一夜市消失！　 改建16棟2..

全台單季預售解約411件　2大..

狂甩對手！台南年度熱銷新案霸主..

倒閉潮來了？房仲逆勢徵才　菜鳥..

慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定

把握最後買方市場！　專家點名北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366