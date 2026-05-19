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「北部最夯夜市」瘋都更　建商砸2.4億包下2透天

▲▼ 饒河夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲建商砸2.4億元買下饒河夜市2棟透店。（圖／記者項瀚攝

記者項瀚／台北報導

「北部最夯夜市」饒河夜市不僅吸引遊客，也受到建商關注，近期就有建商砸2.4億元買下2棟透店。專家表示，饒河夜市地段佳，且商三用地容積率高，又多為土地持分高的透天，頗具開發效益，近年來有不少重建案出現。

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據觀光署公布資料，2026年1~2月景點觀光人潮統計數據中，台灣最強夜市寶座由一中商圈奪下，2 個月內就有高達367萬人次到訪；第二名則是台北的饒河街觀光夜市，2 個月共有224萬人次前往，也成為北部最夯夜市。

然而，饒河夜市吸引的不只有遊客，還有建商。觀察饒河街上，近年來陸續出現不少重建案，包括「松蔦青語」、「松捷樂」等案。

最新實價揭露，饒河街上2棟透天以合計2.4億元交易，建物權狀約252坪，土地則移轉了67.5坪，換算單價355萬元。兩棟透店一棟是PSGB服飾店、一棟是夾娃娃機店，皆還在營業中。經查謄本，本次交易買方為建商華威聯合，但該公司表示不便受訪。

▲▼ 饒河夜市 。（圖／記者項瀚攝）

▲饒河夜市受到建商關注，主要原因是使用分區為商三，容積率達560%。（圖／記者項瀚攝）

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「饒河夜市受到建商關注，主要原因是使用分區為商三，容積率達560%，若整合規模夠大加上相關都更獎勵，1坪土地動輒可蓋15~16坪，此外老舊建物大多透天，地主土地持分高、分得多。」

以這樣的條件來算，蕭傑楷粗抓：「該區合建比約6：4，地主每10坪土地，就可以分得100坪的房子，價值達1億元，開發利潤驚人。」

至於本次個案，蕭傑楷表示：「每坪土地購買355萬元不貴，且建商敢真金白銀砸下去，想必對開發頗具信心，周圍鄰房應已有整合，不然連棟透天開發最怕的就是不同意戶。」

土開業者表示：「饒河街路寬窄，北臨松河街、南臨八德路四段，兩側都有建案，松河街就是河堤第一排，而八德路四段高樓層也具備河景條件，本次交易透店就是八德路四段這一側。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「饒河夜市商圈生活機能佳，且緊鄰松山車站、CITYLINK複合式商場，房市指名度頗高，區域新案、屋齡新穎的社區，單價可達110~140萬元。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲饒河夜市土地開發分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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