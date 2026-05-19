手握4000萬股票想換屋！　他神規劃「借出1300萬」被勸退

▲有換屋族規劃房貸只借5成，再靠「股票質借」出1300萬元來支付部分自備款，同時吃到股市續漲紅利，又完成換屋布局。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／高雄報導

股票不賣也能買房？股市站上高點，有換屋族手握台股、美股合計4000萬元，捨不得把股票賣掉，但是又想換3000萬元的新房，規劃房貸只借5成，再靠「股票質借」出1300萬元來支付部分自備款，想同時吃到股市續漲紅利，又完成換屋布局，引來專家瘋狂勸退。

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有網友在網路論壇《PTT》發問，透露近期想換屋買新房，目標房屋總價約3000萬元，手上現金約450萬元，另持有台股、美股約4000萬元。原PO規劃以房貸利率2.5%、股票質借利率3%計算，房貸僅借1500萬元，另透過股票質借1300萬元，其餘用現金支付。

原PO認為，股票質借不用還本金，且券商表示可到期續借，對現金流相對有利；若股價下跌，也可補現金或補股票。不過他也坦言，股票質借看似可一直續借、只繳利息，「真有這麼好的事嗎？」

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，所謂股票質借，就是把手上的股票作為擔保品，向券商借出現金，股票本身不用賣掉，但會被設定質押，最大的優勢是不必賣股就能取得現金。

▲從股市獲利的資金，可以當成自備款使用。（示意圖／記者張雅雲攝）

對高資產族而言，借款期間通常只需向券商支付利息，可同步保留股市部位與房市布局機會，但股票質借屬於高波動資金，若股價修正、券商調整成數或利率，都可能增加資金壓力。

宏國地政地政士楊翊晟表示，現在央行對資金流向管控相當嚴格，銀行除了審核資產，更重視資金來源與用途，只要是從銀行借的資金，像是股票質借、信貸、增貸等資金都不能直接充當自備款。避免民眾「借新還舊」或過度槓桿把資金流入房市，只有從股市獲利的資金，才可以當成自備款使用。

楊翊晟說：「股票質借最大的考驗，在於市場修正後的資金承受能力。這類操作同時連動工作收入、股市與房市都維持高檔，靠股票質借買房等於同時開股市與房市雙槓桿，一旦股價下跌、收入波動，或緊縮授信，就可能出現連鎖資金壓力，購屋風險太高。」

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