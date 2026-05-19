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「餐飲孤島」地王角地租出！　燒烤店捧6600萬簽15年長約進駐

記者陳筱惠／台中報導

南屯區昌明段273地號、約720坪的地王級角地，以每月37萬元成功租出，榮登該區近半年來土地租賃最高價，近期該地動土，竟是餐飲業者即將進駐，據悉將開「旋轉燒烤」。

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▲▼ 13期,燒烤店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯區昌明段273地號、約720坪的地王級角地，以每月37萬元成功租出。（圖／記者陳筱惠攝）

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13期重劃區在軌道經濟與人口紅利雙重加持下，已由過去的餐飲孤島翻身為品牌兵家必爭之地。最新實價登錄揭露，位於南屯區昌明段273地號、約720坪的地王級角地，以每月37萬元、15年長約成功租出，總計付租金額高達6660萬元。

該交易榮登南屯區近半年來土地租賃最高價。據悉，該筆交易競爭激烈，最終由北部餐飲企業脫穎而出，將打造新式的「旋轉燒烤」，也被市場視為13期商用不動產發展升溫的重要訊號。

▲▼ 13期,燒烤店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南台中吸引餐飲品牌，生活零售業、連鎖超市等密切關注重劃區土地租賃。（圖／記者陳筱惠攝）

土地交易房仲廖香婷分析：「8期與13期商圈交匯地帶，仍是最被看好的區域，尤以昌明段地理優勢最佳。該筆租約租期長達15年，顯見大型業者看好南台中長線消費實力。」

觀察南台中餐飲版圖位移趨勢，2024年4月才由「築間酸菜魚」率先插旗，當時周邊尚處開發初期，甚至被戲稱為「餐飲孤島」。然而不到2年時間，該區機能強勢崛起，包含「壽司郎」選址文心南路與昌明段交界、「平祿壽司」永順店於2025年夏季試營運，加上文心秀泰內的「藏壽司」，3大日系迴轉壽司齊聚13期周邊。

代銷業者陳柏諺指出：「南台中新案熱度高，尤其是七期南側延伸至13期到烏日，未來人口移入後可預期蛋黃區擴大，因此吸引餐飲業者進駐，尤其是獨棟、自建的大型餐廳。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲觀察南台中餐飲版圖位移趨勢，2024年4月才由「築間酸菜魚」率先插旗，當時甚至被戲稱為「餐飲孤島」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：南屯地王台中餐飲土地租賃13期商圈旋轉燒烤

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