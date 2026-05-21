紐約曼哈頓房租中位數飆逾16萬　公寓租金創新高

▲紐約曼哈頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約曼哈頓租金創下歷史新高，根據美國房地產公司Corcoran數據，紐約曼哈頓行政區公寓租金在今年4月首度突破每月5000美元（約新台幣16萬元）大關，空屋率同步跌至6年來最低點。

一臥房與兩臥房租金 雙雙創新高

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法新社報導，曼哈頓各類房型的租金均呈現上漲趨勢，其中一房公寓租金來到5228美元（約新台幣16萬6400元）、兩房公寓更高達8338美元（約新台幣26萬5440元），雙雙寫下歷史新紀錄。

數據顯示，曼哈頓4月租金中位數達到5099美元（約新台幣16萬2300元），較去年同期增長6%。Corcoran營運長馬林（Gary Malin）直言，曼哈頓租賃市場在2026年4月強勢爆發，正歷經需求急劇攀升與供給日益緊縮的狀態。

曼哈頓空屋率方面則是跌至1.55%。馬林形容，這代表租屋市場搶租壓力升高。

租金飆漲成政治燙手山芋

高漲的生活成本已成為紐約市政治議題，也被外界視為推動市長曼達尼（Zohran Mamdani）在去年11月選舉中勝出的重要因素之一。就在5月，租金管制委員會在初步投票中背書通過曼達尼的提案，即形同凍結紐約近百萬戶公寓租金的計畫。

相較於曼哈頓的高度緊繃，紐約五個行政區中人口最多的布魯克林（Brooklyn）的狀況相對沒那麼緊張，不過當地租賃市場依舊熱絡。布魯克林4月租金中位數為4110美元（約新台幣13萬元），較今年2月歷史高點有所回落。