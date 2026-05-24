高價宅交易全看它們！　台中人才懂的「一聯三寶由雙陸」

▲觀察近4年台中品牌建商高價宅成交戶數，第一名由雙橡園開發拿下。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台中品牌建商競爭激烈，最著名的包括「一聯三寶由雙陸」。觀察近4年台中品牌建商高價宅成交戶數，第一名由雙橡園開發拿下，成交640件。其次則為聯聚建設、寶輝建設。

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台中地大、重劃區多，建商不缺好的土地原料，也有不少品牌建商，蓋出來的豪宅往往令北部客相當驚歎。台中品牌建商最著名的是「一聯三寶由雙陸」，包括聯聚、寶輝、龍寶、寶璽、由鉅、雙橡園、大陸。

觀察實價登錄2022年至今，台中總價超過4000萬元交易，雙橡園開發以640筆成交量位居第一，並且蟬聯4年冠軍寶座。而該公司維持1年1案的推案腳步，下半年將在仁平段推出「雙橡園2658」，總銷初抓90億元，為14期目前唯一四面臨路、2千坪大基地個案。

排名第二的聯聚建設累計成交219筆，寶輝建設以184筆位居第三。大陸建設與由鉅建設則分別以120筆與117筆緊隨其後。

此外，近年也有北部指標品牌建商插旗台中，過去華固建設董事長鍾榮昌就公開表示：「台中土地大又方正，是非常好的布料。」此外他也說：「台中擁有產業支撐、人口紅利、又在台灣正中心點，非常看好。」

觀察華固已推出的3案，分別為中央公園特區「華固頂滙」總銷高達108億元，與14期重劃區「華固豐滙」總銷47億元、「華固四季滙」總銷55億元。

「華固頂滙」基地面積廣達3243坪，規劃2~3房，已全數完銷。204筆實登交易中，有高達近一半總價超過4000萬元，顯示品牌力撐場，即便高價宅限貸，仍賣得動。

另外，「華固豐滙」、「華固四季滙」兩案基地規模較小，都未規劃超過50坪的產品，合計目前103筆實登交易中，只有3筆總價超過4000萬元。

▲台中重劃區土地多、面積大，近年也看到北部指標品牌建商插旗台中。（圖／記者項瀚攝）

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