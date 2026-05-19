楠梓一級戰區老字號燒臘爆招租　店員：現仍正常營業

▲「佳珍廣東燒臘」創新店位於高雄楠梓，鄰近高科大第一校區，是開店15年的在地老字號燒臘店。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大學商圈最不缺便當店，競爭程度堪稱一級戰區。「佳珍廣東燒臘」創新店鄰近高科大第一校區，是開店15年的在地老字號燒臘店，每到用餐尖峰時段經常座無虛席。近期該店面以月租11萬元重新招租。店員透露，仍正常營業，未收到搬遷或熄燈通知。

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「佳珍廣東燒臘」創新店位於楠梓土庫商圈，主打烤鴨、燒肉、叉燒等港式燒臘便當，份量足、出餐快，是周邊學生、上班族與在地居民的日常午晚餐選擇。由於鄰近高科大第一校區，平價便當需求穩定，也讓該店在便當激戰區站穩多年，成為土庫商圈具代表性的老店之一。

▲即便近年少子化衝擊，不少大學面臨招生壓力，但高科大第一校區周邊套房需求仍強。（圖／記者張雅雲攝）

根據該品牌粉專，創新店2011年開幕，開店已15年，還在營業中近期屋主突重新招租，根據租賃資料，招租範圍為1~2樓，附有菜梯方便2樓使用，月租金11萬元。而該品牌在高雄共有創新、海專2店，店員透露，目前均正常營業，尚未收到搬遷或熄燈通知。

▲康橋國際學校已進駐土庫，目前正施工中。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄楠梓土庫加盟店店東王仁男分析，該店位於土庫重劃區，屬於楠梓成熟住宅商圈，店面流動性不算高，空租狀況不明顯，1樓透天店面租金行情約3~3.5萬元，若為三角窗、雙店面或具電梯條件，租金會再往上墊高。

王仁男指出，土庫商圈租金支撐主要來自周邊住宅、學區與學生租屋需求。即便近年少子化衝擊，不少大學面臨招生壓力，但高科大第一校區周邊套房需求仍強，具備獨洗、獨曬條件的套房，月租金約8000至9000元，市場甚至出現「缺房源」情況。





▲「佳珍廣東燒臘」創新店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析，高科大近年持續培育晶片設計、製程與設備工程等半導體人才，吸引不少外地學生就讀，加上附近就是高雄最大的社宅「清豐安居」，又有康橋國際學校已進駐土庫，目前正施工中，未來區域客層有機會從學生族群，逐步擴大至科技家庭、陪讀家長與產業人口。

王仁男說：「土庫目前仍以在地型消費為主，但在人口與產業題材持續累積下，康橋完工後將迎來一波店面成長期，餐飲、補教、生活服務型店面需求可望增加。」

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