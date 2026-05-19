520檔期案量「比腰斬還慘烈」　南台中新案打8折搶市

▲520房市慘淡整體推案量縮價減，據公會統計剩下200億元，不少新案祭出市場最低價搶市 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

520整體推案量僅剩200億元，對比去年同期的548億元，大減63%。其中，南台中指標個案「5號樂章」祭出最低4字頭，市價8折搶市，代銷業者透露，過去僅出現在零星案的價格修正，如今逐漸擴大到新案市場，市場氛圍已與前兩年明顯不同。

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根據最新市調統計，台中520檔期推案總銷預估約200億元，整體推案動能相對保守，市場熱度較往年冷清，不過蛋黃區價格仍相對堅挺。

儘管總案量縮減，但如14期、13期及水湳經貿園區，仍是品牌建商的兵家必爭之地，北台中包含精銳建設、順天、豐邑、國泰，水湳有亞昕坐鎮，南台中則是惠宇、大陸、泓瑞、櫻花建設等搶進。

其中價格戰最殺的就是單元五新案「5號樂章」，基地位於永春東七路上，面積956坪、2棟12樓產品，共計110戶，24~37坪，祭出「市價8折」，最低單價4字頭搶市。

▲這2年觀察下來，過去僅出現在零星餘屋案的價格修正，如今逐漸擴大到新案市場 。（圖／記者陳筱惠攝）

現場專案經理黃鼎宸透露：「現階段出現的新案，都是建商手上地點很好的土地。尤其南台中、烏日與13期周邊，因供給量較大、競爭激烈，建商態度也相對積極。」

北台中部分，即將公開的「精銳敦和段新案」成為此波市場焦點，基地位於榮德一路、敦和路口，與即將交屋的「THE精銳」相鄰，市場價格備受期待。豐邑集團於機捷特區推出、主打3～4房的「景立方二期」、總銷30億元。

另外，在預算相對親民的區域，包含太平區、烏日區，則呈現出強勁的剛性需求，也都被櫻花建設新案包攬，包含「櫻花心綻」以位於烏日高鐵特區，擁有交通樞紐優勢，規劃24至34坪、2至3房產品，總價2房落在1300萬元上下。太平區的「櫻花上河之櫻」，新案同樣打出2~4房，廣告祭出788萬元，吸引不少人詢問。

大台中不動產公會理事長蕭成忠認為：「這2年觀察下來，過去僅出現在零星餘屋案的價格修正，如今逐漸擴大到新案市場，甚至有個案直接打出區域最低價訴求，顯示市場氛圍已與前2年明顯不同。」

蕭成忠分析，「與其說是崩盤，不如說是市場進入價格校正期，特別是部分早期高價進場、產品同質性高的區域，競爭壓力最為直接。」

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