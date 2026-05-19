預售買氣年減4成創6年新低　「沒穿褲子區」現形

▲現階段預售市場明顯進入修正期，3月全台預售揭露僅2869戶，年減4成。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去幾年靠資金熱潮一路飆漲的預售市場，現在買氣退潮，誰沒穿褲子也開始現形！房仲統計，3月全台預售揭露僅2869戶，年減4成，創6年同期新低；若與2024年市場高峰相比，交易量更大幅萎縮8成，信義房屋專家表示，過去漲最兇的中南部，成為量縮最慘重災區。

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信義房屋統計，3月全台預售揭露2869戶，年減4成，創6年同期新低，與2024年市場高峰相比，交易量更大幅萎縮8成。從六都表現觀察，新北市3月預售揭露753件，年減18.9%，仍是六都中相對抗跌區域；桃園市598件，年減26.5%；台北市240件，年減45.3%。

至於過去房價漲幅驚人的中南部，量縮更為劇烈。其中，高雄市年減幅度更高達65.8%，是六都最高，台中市年減63.4%、台南市年減51.7%，分別位居二、三。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年預售市場已明顯進入修正期，開發商多半已有景氣循環經驗，因此近期紛紛縮減推案規模、放慢銷售腳步，優先處理2、3年前熱銷案的交屋，希望先「落袋為安」，甚至部分建商開始轉進都更、危老等開發模式。

▲六都近年3月預售揭露件數變化。資料來源：實價資料、信義房屋不動產企研室彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

曾敬德指出，這波修正最明顯的，就是過去房價漲最快的區域，當市場資金退潮後，買方對高房價的追價意願也同步降溫。未來若價格出現鬆動，可能也會率先出現在這些區域。

高雄市房屋市場調查協會理事長蔡博丞表示，目前市場並非完全沒需求，而是買方開始重新檢視價格合理性，短期建商未必直接降價，但可能透過低自備、工程零付款、送裝潢或車位優惠等方式，變相測試市場接受度。

曾敬德說：「後續仍要觀察央行第2戶房貸成數由5成放寬至6成後，4月買氣是否出現小幅回溫，以及讓利是否真的能帶動成交，成為市場是否落底的重要指標。」

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