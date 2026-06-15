83公頃砲校精華地解封　台南人口王變「永康副都心」

▲永康砲校遷往關廟後，釋出83公頃精華地，台南市火力全開啟動「永康創意設計園區」開發計畫。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南人口王升級副都心！永康砲校遷往關廟後，釋出83公頃精華地，台南市火力全開啟動「永康創意設計園區」開發，不只瞄準IC設計、數位內容等高產值產業，並增加住宅與15公頃公園、康橋站、百貨賣場等，打造永康副都心，被視為改寫大台南城市版圖的關鍵計畫。

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「永康創意設計園區」整體開發採分期分區推動。第1期大橋區段徵收區約14公頃，已完成開發，第2期約69公頃，在砲校遷往關廟後全面啟動。台南市政府都發局副局長顏永坤表示，永康砲校已於去年10月遷出，目前基地正進行區段徵收工程，預計2029年完成開發。

永康是台南人口最多的行政區，為了解鎖龐大的人口紅利，顏永坤指出，「永康創意設計園區」定位為台南下一階段成長的「永康副都心」，台南市府徹底打破純住宅區框架，大手筆規劃創意設計園區、經貿複合、生活服務3大專用區。

▲台南市政府都發局副局長顏永坤表示，「永康創意設計園區」可引進大型百貨、賣場等旗艦型商業設施，以及文創、餐飲與展演機能。（圖／記者張雅雲攝）

其中，創意設計專用區鎖定文化創意、工業設計等15大類創意產業類別，直接為南科半導體產業鏈量身打造IC設計與數位內容專區，而未來除創意產業外，也將引進大型百貨、賣場等旗艦型商業設施，以及保留部分砲校原有校舍，導入文創、餐飲與展演機能，打造出媲美台北松菸大巨蛋等級的智慧複合型經濟聚落。

在宜居環境方面，因應永康突破23萬人口的強勁需求 ，市府同步祭出超強公共建設配套。除了永康區公所等市政機關確定將遷入園區內的機關用地外 ，針對移入的年輕家庭與科技新貴，緊鄰的大橋國小與大橋國中皆已規劃預留校舍增建空間，以支撐高密度的人口紅利 。

▲永康鐵路地下化路廊與周邊道路網示意圖。（圖／台南市政府提供）

而園區內將新增一座廣達15公頃的大型公園，定位為「都市之肺」 ，面積直接超越巴克禮公園與台南公園 ，在寸土寸金的市中心注入最奢侈的大片綠意 。改寫永康最重要的一塊關鍵拼圖則是配合台南鐵路地下化延伸永康計畫，未來園區內將增設全新的「康橋站」 ，直接串聯大橋站、南側平實營區與台南車站生活圈，而地面騰空廊道則將化身為綠意盎然的綠園道 ，徹底縫合都市兩側 。

▲「永康創意設計園區」開發計畫土地使用計畫示意圖。（圖／台南市政府提供）

顏永坤指出，永康雖是台南人口最多行政區，但城市發展長期偏向住宅機能。近年砲校旁邊的大橋開發區，原本外界預期新案會以透天產品為主，最後卻出現大量大樓開發，帶動人口快速成長，發展速度遠超市府原先預期。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，永康近年受南科、科技業人口外溢帶動，區域買盤已從在地自住，擴大到科技通勤族與換屋族。未來若創意設計園區、康橋站、15公頃公園與大型商業機能陸續到位，將使永康一次補齊產業、交通與商業機能，帶動永康從傳統住宅大區，轉型為台南未來10年最具爆發力的「永康副都心」核心生活圈。

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