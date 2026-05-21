新北第二行政中心紅利成形　「寶石敦岳」搶占三重左岸核心席位

【企劃特輯】

在城市的發展軸線上，真正能被稱作「地王」的土地，從來不是單一條件所能成就，而是多項核心價值交織而成的結果－稀有且完整的大基地規模、高辨識度的角地與臨路條件、成熟便捷的交通機能，以及與重大建設核心之間的緊密連動，缺一不可，方能凝鍊出無可取代的區域價值。如今，位於三重左岸核心地段、坐落五谷王北街黃金角地的「寶石敦岳」，正以超過1500坪的壯闊基地規模，結合優越臨路條件與便捷交通優勢，並緊扣未來重大建設發展軸線，正式接棒寶石建設機構經典豪宅作品「君品苑」，成為新一代三重左岸地王代表作。

三重房市近年快速躍升，尤其右岸隨著大型商場CITY LINK到位，區域開發已趨飽和，這幾年來房價更一路推升，預售案單價最高站上百萬元大關。然而，一橋之隔的左岸，卻正站在三重下一輪爆發起點，市場普遍認為左岸真正的城市升級，現在才正要展開，尤其新北第二行政中心預計於今年底取得使用執照並陸續進駐，未來將帶來大量就業人口、行政機能與區域發展紅利，左岸整體發展將快速啟動。而「寶石敦岳」正位於五谷王北街黃金角地，穩坐三重左岸核心地段，無疑將成為最直接的受惠者。

不僅如此，「寶石敦岳」亦坐享成熟交通機能，步行約5至7分鐘即可抵達捷運先嗇宮站，銜接一站即達雙捷三重站，迅速串聯台北都會核心生活圈，以捷運路網優勢為基礎，結合周邊產業聚落、行政機能與重劃區發展動能互相帶動，使區域價值更具長線支撐。而真正能穿越景氣循環、長期維持價值韌性的資產，關鍵始終在於無可取代的地段條件，以及建商品牌長年累積的信任度。

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寶石建設機構深耕三重40年，為三重最具指標性的品牌建商，精雕出無數經典大作。作為寶石建設機構最新代表作，「寶石敦岳」並非只是延續過去豪宅血統，而是在經典基礎上再進化。過去寶石建設機構以大坪數豪宅聞名，此次則洞悉市場需求轉變，首度規劃更符合當代菁英家庭需求的38至55坪產品帶，讓新世代家庭也能擁有豪宅等級的生活尺度。

「寶石敦岳」從原本可規劃的雙棟建築升級為三大棟地上21層建築，藉此規劃出單層3~4戶、每戶至少三面採光的舒適條件，讓空氣流動、光線穿透與生活隱私達到更高層次，這樣的規劃在現今市場已相當罕見，這背後正反映寶石建設機構多年來始終堅持的理念——「用自己要住的心態蓋房子」。

「寶石敦岳」在建材配備上，更以豪宅等級規格精雕選材，包括導入廣受頂級豪宅青睞的法國聖戈班隔音墊，以極致輕薄卻高效的降噪效果，大幅提升居住靜謐性；同時採用高級住宅才有機會見到的中空樓板設計，不僅有效提升樓板隔音表現，也同步優化整體居住舒適性。此外，在防水工程方面選用豪宅指定品牌大信防水，並提供長達10年保固，以近乎苛求的態度，打造真正能長久安心居住的住宅品質。

放眼整個三重，能同時擁有地王級基地條件、捷運優勢、未來建設題材，以及豪宅等級規劃與品牌實力的個案，非「寶石敦岳」莫屬。右岸房價已站上高峰，左岸仍處於價值起漲初期，對懂得看城市發展的人而言，真正珍貴的從來不是已經成熟的繁華，而是下一座即將崛起的城市中心。如今，三重左岸的未來藍圖正在快速成形，而坐擁重新路五段首席、三重左岸地王之位的「寶石敦岳」，無疑正站在這波城市躍升浪潮的最前端。

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「寶石敦岳」建案網站：https://go.hiyes.tw/946yf4