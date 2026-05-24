大巨蛋辦演唱會就震「算嫌惡設施嗎？」　內行解答了

▲台北大巨蛋。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

前段時間大巨蛋舉辦的演唱會引發震動，讓周遭居民忍不住抱怨，擔心影響居住安全。因此就有網友發文好奇，對鄰近住戶而言，大巨蛋是否已成為一項嫌惡設施？甚至影響房價？貼文曝光後，引起討論。對此，信義房屋專家認為應該還好，因為震動的時間大概就3個小時，目前似乎也沒有出現塞車情況。

大巨蛋會影響房價嗎？

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這名網友在PTT的home-sale板上，以「大巨蛋算是嫌惡設施嗎」為標題發文。他前陣子透過新聞和社群，看見大巨蛋演唱會的相關討論。有當地居民說，每當舉辦演唱會，就會感受到宛如地震的震動。這就讓他感到納悶，大巨蛋是否算是惡鄰設施？並好奇周邊房價是否會因此下跌。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是，會震看你怎麼住得開心」、「就跟球場一樣，誰喜歡家旁邊有棒球場」、「嫌惡+1，之前還有建案拿巨蛋當噱頭我也是傻眼」、「算，小巨蛋就夠吵了，大巨蛋不敢想」、「屋主出租沒差」、「買得起才會嫌，買不起有差嗎」、「是，我都住鳥不生蛋的地方」、「我想買在附近，但是買不起」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，大巨蛋應該還好，因為演唱會大概就三個小時，加上附近房子也不算多，若感受到比較明顯震動，應該是第一排的住戶。若以球場來說，可能也不算嫌惡設施，主要是位置都比較沒有在市中心，且舉辦活動的頻率不高，似乎也沒什麼塞車狀況。