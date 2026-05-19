▲租屋廣告藏話術？網友揭「5大美化關鍵字」：看到這些要小心 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

近年租屋成本持續成為年輕族群關注話題，不少人在找房時，除了租金、地點，也會仔細研究房東或租屋平台上的房源描述。不過，有網友分享，租屋廣告中的部分形容詞看似漂亮，實際上可能暗藏房況落差，提醒租屋族看到「採光佳」、「溫馨小巧」、「近捷運」等字眼時，最好親自看屋確認，避免入住後才發現不如預期。

有網友在短影音中分享，過去在逢甲附近，4000元可能就租得到一間套房，但隨著租屋市場變化，現在許多房源會透過文字包裝，讓物件看起來更有吸引力。他指出，租屋廣告常會使用一些「過度美化」的描述，若沒有實際看屋，很容易產生想像與現實之間的落差。

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▲「近捷運」、「交通便利」不一定真的近，網友提醒租屋前最好親自實測步行距離，通勤族更要留意每天往返的時間成本 。（圖／記者王威智攝）

網友舉例，若房源強調「採光佳」，實際上有可能是頂樓加蓋，雖然白天光線充足，但夏天可能較悶熱，冷氣使用頻率增加，電費也容易變高。若看到「溫馨小巧」，則可能代表室內空間較小，適合行李不多、生活需求簡單的租客，但若需要放置大型家具或長時間在家工作，就要特別評估。

至於不少租屋廣告會標榜「近捷運」、「交通便利」，網友也提醒，實際距離仍要親自確認。有些物件雖然寫在兩個捷運站之間，但走路距離可能不如想像中近，尤其通勤族若每天都要步行往返，幾分鐘的落差長期下來也會變成負擔。

此外，「健身公寓」也是租屋族常見的幽默說法，通常指的是沒有電梯、需要爬樓梯的老公寓。對年輕人來說或許還能接受，但若樓層較高、經常搬重物，或下班後體力有限，入住前都應納入考量。另有房源主打「共生宅」，聽起來像是共享生活空間，但實際上可能是雅房型態，衛浴、廚房需與他人共用，隱私與生活習慣都要事先確認。

網友提醒，租屋前不能只看照片與文字描述，最好一定要親自到現場看屋，確認採光、隔音、通風、公共空間、衛浴設備與實際交通距離。如果某些條件自己可以接受，再考慮簽約，避免入住後才發現「廣告很美，現實很累」。

▲ AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核

不少租屋族也對此相當有感，認為租屋廣告中的形容詞確實常有「修飾空間」，例如「生活機能佳」可能代表環境吵雜，「鬧中取靜」可能是巷弄難找，「適合簡約生活」則可能代表收納空間不足。對正在找房的人來說，除了比價與看照片，更重要的是學會讀懂租屋描述背後的真實含義。

大家房屋公關襄理賴志昶則分析，做為行銷用途，又要美化屋況還要避免廣告不實，用字遣詞都會特別講究，建議還是比對屋況，同類刊登物件，同時最好是實際看屋才能避免遇到大雷包。專家也常提醒，租屋時應保留完整溝通紀錄，簽約前確認租金、水電費計算方式、押金、管理費、修繕責任及退租規範。若對房況有疑慮，也可拍照存證，避免日後產生爭議。