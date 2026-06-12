欠3個月房租還敢大聲　夫妻反嗆房東：又不是一年沒繳

▲房東親自上門催繳房客積欠租金，卻反而被大聲責罵。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對夫妻檔拖欠房租長達3個月，當房東親自上門催款時，不但沒有歉意，反而態度惡劣大聲責罵房東，甚至理直氣壯地說「我們只是3個月沒付房租，說得好像一年沒付那樣」。影片在社群平台流傳之後，引發關注。

夫妻都有工作 卻欠繳房租3個月

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星洲網報導，這名男房東親自上門催討租金，態度禮貌平靜，卻沒想到房客態度不友善，雙方爆發激烈口角。女房客表示，必須等到丈夫下個月發薪水才能付房租；房東對此感到不滿，認為夫妻兩人都有工作卻不繳房租，且租金已經拖欠3個月，情況嚴重，無法再通融妥協。

然而女房客隨後稱，他們並非不繳房租，而是要等到丈夫發薪才能支付租金，還反過來指責房東沒有同情心。房東聽到女房客的回應之後情緒激動，認為租房子最基本的原則就是按時繳房租，若再不繳清，兩人就必須搬離，「若不盡快付房租就請離開這裡，不要再跟我談什麼殘不殘忍的問題。這是我的房子！」

Penyewa tak bayar duit sewa rumah selama 3-4 bulan dan tunggakan bil air dan elektrik. Buat naya dekat owner rumah je nak duduk free ???? pic.twitter.com/qW0oVaBn6b — kamaghul deghaman (@kamaghul) May 25, 2026

女房客：3個月沒付房租 說得好像一年沒付

沒想到女房客理直氣壯地說，「這房子是我們租的」、「我們只是3個月沒付房租，說得好像一年沒付那樣」。雙方僵持大約2分鐘後，房東才驚覺男房客其實一直在屋內。

男房客說，下個月發薪之後就會繳清房租。只不過房東並不同意，明確給出一週期限，若屆時沒有付清租金就會報警處理。男房客態度強硬，在過程中不斷開口責罵房東。房東無奈感嘆提到，「現在是我來討債，應該是我生氣，結果反而被你罵」的時候，房客還嗆「現在是誰住在這間房子？」

這段影片在網路上流傳後引發討論，至今累計超過16萬6000次觀看。網友紛紛砲轟這對夫妻態度惡劣，認定租房就該履行責任，支持房東走法律途徑，「如果換作是我，別說給一星期，我當天就叫他們搬出去」。