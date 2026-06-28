比買房更便宜！　當美國私人島主不用500萬

▲這座島被稱為藍莓島，由於四面環水，乘船是唯一進出島嶼的方式。（圖／翻攝自raveis）

記者詹雅婷／綜合報導

想當島主不是夢，而且價格比買一棟普通房子還要便宜！美國康乃狄克州東漢普頓一座私人島嶼正掛牌出售，總價格為14.9萬美元（約新台幣 471 萬元）。

0.6英畝雙島 僅能搭船前往

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福斯新聞報導，這座島被稱為「藍莓島」（Blueberry Island）或「斯克拉吉島」（Scraggy Island），位在康州最大天然淡水湖之一的波科托波格湖（Lake Pocotopaug），實際上由兩座小島組合而成，總面積為 0.6 英畝。

由於四面環水，乘船是唯一進出島嶼的方式，島上長滿了野生藍莓，並設有步道與野餐空間。這座島自1994年起由同一個家族擁有，在此之前曾屬於不同公司，1920年代前則是州政府財產。

「島嶼所有者一家希望新的主人能夠像他們一樣熱愛這裡」，負責銷售的房地產經紀人表示，很難找到比這更好的地方，島上非常適合進行家庭活動與戶外探險，可以露營、聚會、戶外燒烤，還能舉辦游泳或釣魚活動，同時強調從未見過有島嶼以如此低的價格出售。

目前這座島嶼已進行多次帶看，房仲業者預期很快就會售出。