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男女省吃儉用租屋　房東上門驚揭「公公私吞房租」

▲▼買房,房屋,房子,租屋,看房。（圖／CFP）

▲男子發現，父親從每月轉交的房租費用拿走部分的錢收進口袋，感到相當失望。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一對男女結婚後省吃儉用在外租屋生活，沒想到最近房東親自登門造訪，才讓兩人意外發現，原來男方父親在過去這2年期間把部分房租收進口袋。人妻表示，這行為讓丈夫哭到說不出話，深受打擊。

房東登門　揭穿騙局

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星洲網報導，這名人妻在Threads發文稱，當初結婚之後，是應公公的要求才搬出來租屋生活，而這間房子正是公公朋友的房子。公公當時聲稱，這間房子每月租金是700令吉（約新台幣5530元），且因為房東不熟悉線上轉帳，要求夫妻倆每月把錢轉給他，再由他來代交。

兩人一直準時交租，直到最近房東上門，才驚覺實際每月租金只要450令吉（約新台幣3555元）。人妻失望稱，「我們每個月轉帳700令吉，他（公公）只轉帳450令吉給朋友，剩餘的250令吉入自己口袋。」

被親爹欺騙　男哭到說不出話

人妻透露，因為平時生活成本高，夫妻倆一直省吃儉用，老公每月也會額外給父親生活費，沒想到最終發現被自己的父親欺騙，「我從沒見過他哭到說不出話，可以感受到他真的非常失望」。

夫妻倆目前已決定搬離現居的租屋處，也找到更便宜的房子，雖然距離工作地點較遠，但環境更舒適。

此文一出引發討論，也有網友分享類似經歷，稱婚後與夫家同住之後，婆婆向大家收取租金350令吉（約新台幣2760元），且因為屋內房間數量不夠，還把客廳、廚房改造成臥室使用，但所有人都必須繳相同的費用。

關鍵字：租屋房東

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