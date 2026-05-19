「台南最後鬼屋」拆了　52名屋主揹4500萬拆除費

▲號稱台南最後一棟鬼屋的「來亞大樓」，因長期閒置，加上磁磚頻頻掉落，被列為危樓，目前拆除工程正式啟動。（圖／記者林悅攝）

記者張雅雲／高雄報導

號稱台南最後一棟鬼屋的「來亞大樓」，荒廢多年終於要拆了！該棟位於府前路的大樓，因長期閒置，加上去年震後被列為危樓，目前拆除工程正式啟動，慘的是52名屋主因「有屋無地」，不僅房子沒了，後續還得面臨集體分攤4500萬元拆除費的窘境。

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「來亞大樓」位在府前路二段與大智街口，地段相當精華，1985年興建時原為住商大樓，樓高地上13層、地下2層，廢棄逾20年，過去也曾傳出有直播主入內探險，意外發現有人陳屍房內後報警，在不少台南老舊住商大樓拆除後，被網友封為「台南最後一棟鬼屋」。

去年初該大樓地震後被鑑為危樓，需全面拆除，台南市工務局表示，「來亞大樓」拆除工程總經費約4500萬元，4月1日正式開工，工程將分3階段辦理，目標是今年底前完成整體拆除工程，「目前大樓建物所有權人共有52人，土地為財團法人台灣省私立仁愛之家全部持有，原住戶權利則依其與仁愛之家合約約定。」

台南市工務局表示，依《建築法》第96條之1規定，強制拆除之建築物均不予補償，拆除費用由建築物所有人負擔。目前市府已請建物所有權人依其持分比例，繳納預估代履行費用。

也就是說，這群屋主在建物被拆除後，不僅無法拿到任何補償金，後續還要共同分攤4500萬元拆除費。

▲由於建物年代久遠，最終仍因產權複雜、整合不易都更失敗。（圖／記者林悅攝）

至於拆除後土地將維持空地，或是否有後續開發規劃，台南市工務局表示，市府僅是依委託第三人代履行拆除義務，土地後續規劃仍須待土地所有權人仁愛之家決定。

台南在地房仲表示，該大樓10幾年前曾進行都更，不過，由於建物年代久遠，最終仍因產權複雜、整合不易失敗，讓這棟老舊大樓錯失更新機會。

房仲說：「由於一般房產價值多來自土地持分與建物使用價值，該大樓屬於土地與建物權利分離。若建物所有權人沒有土地持分，一旦建物因公共安全遭強制拆除，後續可主張的權益就必須回到契約內容認定，未必能參與土地開發或重建分配。」

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