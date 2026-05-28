台中「結婚＋生子」前3強出列　1區房價親民吸外溢客

▲觀察台中市2025年結婚對數、出生人口數與0至6歲幼兒數3項指標，北屯、西屯與太平穩居全市前3名。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2025年的結婚對數、出生人口數、0~6歲幼兒數等3項數據，分別由北屯、西屯、太平奪下全市前3名。信義房屋專家認為，這些地區「常居人口」與交通建設息息相關，其中南太平因六順、十九甲閘道通車，完整銜接市區成為新移居熱點。

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台中市2025年結婚對數、出生人口數與0至6歲幼兒數3項指標，北屯、西屯與太平穩居全市前3名，也反映人口移入後，是否具備長期定居條件。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「上述3區交通、生活機能俱佳，除皆可藉由74號快速道路『環台中生活圈』抵達市區各點外，北屯、太平區還有房價相對平穩的優勢。」

▲南太平因六順、十九甲閘道通車，完整銜接市區成為新移居熱點。（圖／記者陳筱惠翻攝）

以房價最親民的太平區家樂福商圈為例，已完工的「順天緮華」，大樓產品規劃2至3房格局，近一年成交均價在每坪39萬元。而位於中興東路上的「坤悅涵仰」，則是該路段30年來首突破18層大樓地標的新案，規劃3房產品，單坪價格約落在45萬元上下。

另外，許久沒推案的長億重劃區，櫻花建設在2021年購入的土地，近期預備進場，基地面積2105坪、總戶數325戶的新案，替區域添置新的供給量。

信義房屋太平新興店吳俊霆分析：「南太平最重要的交通建設，應是74號六順橋匝道開通。過去要進入南太平，要先在大里下閘道後再繞回，新閘道開通後，交通時間約可節省10分鐘，因此吸引購屋客目光。」

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