為籌1.1億債款　三圓擬售「敦北長城」大樓

▲三圓建設董事長王雅麟（左）與創辦人王光祥，面臨債務償還難關。（圖／記者項瀚攝）

房產中心／台北報導

三圓建設今（19日）宣布，因應公司債本息償還需求，預計出售投資性不動產「敦北長城」案籌措資金，預計資金可於5月25日到位。

三圓於2022年5月27日發行有擔保普通公司債，發行總額10億元、期間5年，將於2027年5月27日屆滿。依發行條件，屆滿第4年須償還發行總額10分之1，因此於今年5月27日需支付本金1億元及利息1080萬元。

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三圓指出，目前扣除受限制銀行存款後，可用金額約200萬元，因此啟動「敦北長城」銷售。針對外界關切短期資金缺口，三圓表示，「敦北長城」已於3、4個月前開始銷售，目前有數組客戶有興趣並提供意向書，合約正在草擬中，預計近日簽約後以期款支應公司債本息。

三圓建設董事長王雅麟表示：「公司持有『敦北長城』2個樓層，約2000多坪，目前正出租中，該案交易價格約14~15億元，預計5月25日款項就會到位。」

王雅麟表示：「要賣得也不只『敦北長城』，還有在台北市其他一些零星、百坪的商辦，重點還是『台北之星』，該案現在還有蠻多戶可以賣，說坦白的，賣個10戶就沒問題了。」

三圓補充，若5月25日資金未如期到位，將以具價值資產進行短期借款融通，不排除與銀行協商展延。