600億南港大案7月登場　潤泰新董座：好產品讓利難

▲潤泰新（9945）今（20日）召開股東會，該公司去年營收391.1億元，創下新高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「房市取決個案表現，好的產品、地點，不會有太大讓利空間。」潤泰新（9945）今（20日）召開股東會，董事長簡滄圳針對市況表示。而該公司去年營收391.1億元，創下新高。今年將推出3大案，其中包括南港總銷600億元大案「南港之星」，預計7月推出。

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潤泰新去年營收393.1億元、年增23%，歸屬母公司淨利107.3億元、年減35%，EPS（每股純益）3.93元，對比前年6.07元減少。會中通過配發現金股利1.1元。

針對房市現況，潤泰新董事長簡滄圳表示：「房市回歸剛性，取決於個案表現，只要產品、地點正確，還是能有穩定的價格，不至於有很大的讓利空間。」至於推案腳步？他表示：「我們專注於雙北、軌道經濟為主的地方，推案會依照既有的規劃，不受市場環境影響。」

簡滄圳表示：「當前台灣AI、資通訊暢旺，在股市獲利之後，也會有消費者回過頭來思考，把錢轉到真正能夠保值、增值的資產。」

潤泰新營收走升，但獲利減少，主因是認列南山人壽的獲利減少約30億元，再來是2024年有南港玉成大樓的公允價值評價約40億元，去年沒有導致獲利減少。

展望今年，捷運三重站聯開案「潤泰 CITY PARK」完工交屋，從3月開始認列營收。該案總銷80億元，目前已銷售約83%。

新推案方面，今年預計推出3案，最具指標性的是南港「南港之星」，總銷高達600億元，規劃4大棟住宅，總計1368戶、潤泰可售1318戶，有7成戶別為1房及2房。

潤泰表示，「南港之星」預計在7月推出，首批將直接釋出3棟，採帶部分裝修策略銷售，市場預估成交單價將達160~170萬元，創南港新高價。

另外，5月時將推出總銷41億元的「潤泰菁英匯」，10~11月左右則將再推出總銷47億元「板橋環翠段案」。潤泰土地庫存充沛，在近來最夯的北士科還有2塊開發案，都坐落河岸第一排，目前尚未確認推案時間。

▲潤泰新董事長簡滄圳（右）會後接受媒體採訪。（圖／記者項瀚攝）

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