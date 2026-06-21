畢業後重返逢甲夜市「人潮稀疏、一堆店招租」！他曝慘況：太沒落

▲逢甲夜市。（示意圖，下同／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台中逢甲夜市是國內熱門的夜市，成為許多觀光客的朝聖熱點，不過有網友表示，20年前念大學時，不論平日或假日，逢甲夜市總是擠滿人潮，沒想到最近再度造訪，晚上不到10點就空蕩蕩，不只逛街人潮稀少，沿路還看到不少店面空租，直呼「太沒落了吧！」貼文掀熱論。

有網友在PTT發文，大約20年前念大學時，逢甲夜市不論平日或假日都充滿人潮，幾乎是被人潮推擠著往前走。不過他近日再度前往逢甲夜市，晚上10點還不到，現場人潮已相當稀少，還有許多店面空租；過去常見的排隊店家，如今也沒有看到太多人等候。

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回憶學生時期盛況 熱門店家都要排隊



他驚呼，學生時期常吃的地瓜球、茶葉蛋，甚至連麥當勞都消失了，「這真的是我認識的逢甲夜市嗎？逢甲夜市也太沒落了吧。」

貼文曝光，網友點出2大原因，車子難停以及物價變貴，「消費習慣改變，取而代之的是大型商場狂開，街邊光無法停車就out」、「百貨商場停車停好停滿，冷氣爽爽吹，去街邊噴汗幹嘛」、「人潮都跑去一中街夜市了，旁邊有中友百貨吹冷氣，還有立體停車場」、「物價貴成這樣，夜市都不夜市了」、「光要停車就放棄了，現在人潮都往mall走」、「吃個夜市隨便都要花500元，乾脆吃餐廳」。

事實上，今年3月《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，逢甲夜市周邊街道竟出現整排店面掛上「招租」布條。在地店家指出，「人潮其實仍在，只是消費模式已經改變，部分租金較高、坪數較大的店面調整速度相對慢，加上大家消費力道收斂，基本消費型態的店家其實滿穩定的。」

逢甲商圈出現「招租潮」並非單一因素造成，在地業者認為，首先是疫情過後商圈結構重新洗牌，部分過去依賴觀光客的店家退場，其次，電商與外送平台改變消費型態，讓部分餐飲與零售不再需要高租金店面。

住商不動產西屯福星加盟店專案協理蔡承憲指出，「過去逢甲核心區店面租金每坪動輒6000～8000元，甚至破萬元，但隨著觀光客量波動與消費轉型，部分店家經營壓力逐漸浮現。加上高租金對餐飲或零售業者而言仍屬高門檻，必須依靠高翻桌率或大量客流才有機會負擔。」