新婚夫妻買屋「少做1事」晚上根本無法睡　專家3原則提醒

▲看房，示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

準備結婚的小家庭看中一間開價1168萬元的乾淨物件，因白天環境清幽且採光良好，當下便決定簽約搬入，不料這卻是惡夢的開始，因為他們當初看房少做了一件事情。

臉書粉專「Cosmo 房產教練」分享這起案例，表示這對夫妻住進新家首日，到了深夜10點半後便不斷聽到樓上傳來拖拉椅子的巨響，半夜更有隔壁孩童跑跳與巷口商家收貨的噪音，讓兩人完全無法入睡。

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想像過度忽略環境查證

買方這才驚覺自己只看到房屋在下午時段的完美包裝，卻忽略了社區在不同時間點的真實生活節奏，許多購屋新手常因裝潢簇新而陷入成家的美好想像。

▲看房，示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

「Cosmo房產教練」指出看屋絕非憑感覺判斷喜好，核心重點在於多方查證是否能買，若缺乏理性檢視極易忽略瑕疵，進而付出慘痛的生活品質代價。

掌握三原則防滲水惡鄰

為了避免砸下千萬積蓄卻換來失眠惡夢，「Cosmo房產教練」建議消費者在挑選物件時務必實施三大動作，首先是白天與晚上都至少要各看過一次以掌握全天候屋況。

其次則是在雨天進行二度檢視，才能抓出晴天時不易察覺的壁癌與窗框滲水等問題，最後則是必須連同公設、樓梯間與巷弄出入狀況一併徹底檢查。

「Cosmo房產教練」提醒，室內裝潢在入住後都還能透過預算重新修改，但是周遭鄰居的素質與社區管理品質卻無法靠個人力量輕易更換，因此購屋前必須保持冷靜並看清房屋的真實樣貌。