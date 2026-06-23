新青安寬限期快到了！50歲員工突喊「想調晚班」　原因驚呆老闆

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

新青安房貸將退場，新版調整方向備受關注。有網友指出，最近跟同行聊天，公司有一名年近50歲、負責運送材料的員工，自願調晚班，因為新青安寬限期即將到期，怕還不出錢，白天要找另一份工作兼差，讓他驚呼「第一批新青安是不是準備開炸了？」

員工擔心還不出貸款做2份工

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有網友在PTT發文，最近和同行聊天時得知，有位負責送材料的機車外送員，原本是早班人員，近期卻主動提出想改上晚班，因為白天另外找到貨櫃車送貨的工作，等於一天要跑兩份差事。原PO聽了相當驚訝，好奇「怎麼那麼缺錢？」才得知背後和房貸壓力有關。

寬限期將結束 本金+利息壓力大



原PO指出，員工幾年前用新青安買了一間房，最近寬限期快到了，開始要償還本金與利息，經濟壓力很大，且員工年紀已接近50歲，不曉得身體能不能扛得住這樣的生活，「我就想，這樣一天工時不是超過12小時，這樣可以維持多久？是打算這樣狀況持續30年，送到80歲嗎？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「炒上去再吸你血」、「繳不出來賣房就好了啊，還會賺欸」、「賣股票買房就好了啊」「最近幾天才突然想到有寬限期嗎？買的時候都不知道？」「前幾年有聽過月薪4、5萬買1000萬房的，也是用新青安，蠻敢的」。

不少網友質疑是創作文，「新青安最高貸1000萬是要怎麼炸」、「銀行評估的是寬限期後的還款能力，炸啥」、「在那邊幻想人家繳不出來的，肯定是沒買過房，還以為銀行可以隨便核貸喔」。