狂甩對手！台南年度熱銷新案霸主　單案實登衝352筆

▲根據實登統計，2025年台南新建案交易量前5名，東區共有2案進榜，成為進榜數最多行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

520檔期正式開打，但台南人已經先用買氣投票，答案很明顯還是「東區最頂」！根據實登統計2025年台南新建案交易量前5名，東區共有2案進榜，成為進榜數最多行政區，其中「國城寶實」更以352筆成交量狂甩對手，穩坐台南房市人氣王。

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根據《樂居》統計，去年台南新建案交易量前5名依序為「國城寳實」352筆、「佳順大悅」124筆、「宏福悅」95筆、「東都綠學」92筆、「悅讀耶魯」86筆。其中「國城寳實」、「宏福悅」皆位於東區，顯示市場買氣仍持續往核心區域集中。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，穩坐台南銷量王的「國城寳實」，近一年成交均價已站穩每坪58.2萬元，3月高樓層戶別最高成交單價達68.9萬元。即使房價位居台南新案前段班，該案仍在短時間內衝出買氣，關鍵就在於東區成熟生活機能，以及平實重劃區緊鄰南紡購物中心、又有平實公園等核心地段優勢。

佘光宗指出，東區仍是台南人最愛的生活圈，市場並非單純靠降價換量，部分指標案甚至仍有創價表現，反映買方在景氣降溫時，更願意把預算放在地段成熟、機能完整、未來保值性相對明確的區域。

▲2025年台南新建案交易量前5名。資料來源：《樂居》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

不過，榜單中也可看出價格帶仍是成交關鍵。佘光宗表示，部分個案會以條件較差的戶別作為廣告戶，釋出相對親民價格帶吸引買方進場；例如「悅讀耶魯」位於近年推案熱區九份子，一開始就打出3字頭讓利價。

「佳順大悅」、「東都綠學」則分別位於新營、仁德，均價28.2萬元、32.2萬元，因總價與單價門檻相對具吸引力，也讓買方在觀望市況中更願意出手。

龍閣廣告執行副總經理陳雨利分析，第七波信用管制後，買方不再只追逐題材，台南市場已從過去全面普漲，進入區域與個案競爭時代，買方出手比過去更謹慎，也更重視建商品牌、生活機能與未來保值性。

陳雨利說：「東區能在冷市中持續衝量，代表核心區仍有剛性需求支撐；至於外圍區域若能以價格優勢切入，也仍有機會承接首購與自住買盤。」

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