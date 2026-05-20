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全台單季預售解約411件　2大重災區都在台中

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲全台預售解約件數在2025年Q2來到高峰，達478件 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

全台預售解約件數在2025年Q2來到高峰，達478件。隨之後房市政策鬆綁，包括切結售屋大限從12個月拉長為18個月、第二戶房貸成數從5成提高至6成，今年Q1已降低到411件，其中以台中最慘。

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台灣房屋根據實登資料，統計預售屋解約案件數Q1全台為411件，較上季的473件減少約13.1%。其中台中市Q1解約量67件，不僅刷新單季新高，也是全台解約量最多的縣市；其次為台南市50件、桃園市49件。

觀察各季度的預售屋解約案件變化，2024年Q4是解約量的關鍵上揚點。

▲▼ 預售屋解約案件數統計 。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲ 預售屋解約案件數統計 。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「 第七波信用管制後，二屋貸款更加受限，解約案量在2025年Q2來到高峰478件。」

張旭嵐接著表示：「2025年Q3央行將換屋族的切結售屋大限，從12個月拉長為18個月，金管會也把新青安貸款排除於《銀行法》放款天條的計算，解約案件數才稍有下滑。」

到了今年Q1，第二戶房貸成數從5成提高至6成，部分即將交屋的預售屋買家，資金壓力稍降，預售屋解約的情況也較去年Q4趨緩。

至於台中Q1解約量達到單季新高，主要是海線的梧棲，以及交易量最大的北屯，都出現雙位數的解約案件所致。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「去年以來，海線2字頭、北屯4字頭的傳言時有所聞，在新案帶頭讓利下，民眾對房價的上漲預期也有所淡化，使部分在房市景氣高檔時簽約買預售屋的消費者，選擇退場下車，解約量因此走揚。」

漢華機構管清智副總管清智表示：「預售解約數量收斂，完全符合預期，房市交易量最低迷的時候已經過去，貸款環境比1年多前友善許多，此外現在也確實有股市獲利了結的客戶，抱持置產的角度前進房市」

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關鍵字：預售解約合約新建案反悔台灣房屋張旭嵐

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