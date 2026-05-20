又一夜市消失！　 改建16棟2200戶巨獸外觀曝光

記者陳筱惠／彰化報導

允將建設2022年底以總價總價50億元，取得彰化永安夜市土地，後續結合台鐵、台糖、縣政府、市政府以及國產署，這片總計逾1萬9782坪的土地，未來將變成大型公園、停車場，以及16棟（8座）超過2200戶的超大型開發案。

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▲允將建設2022年底以總價總價50億元，取得彰化永安夜市土地，近一步計劃曝光。（圖／記者陳筱惠攝）

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2022年底允將建設以總價總價50億元取得原「彰化永安夜市」的土地，當時就不少人猜測，允將將申請土地變更，將這塊坐落精華區的乙種工業用地，變更成可開發住商的建地。

果不其然，根據近期「彰化縣彰化市西勢子段過溝子小段96地號等54筆（原57筆）都市更新事業計畫暨權利變換計畫案」資料顯示，該地點總計逾1萬9782坪的土地，將成為彰化世上規模最大的都市更新案，實際詢問知情人士，這片土地仍在審議過程中，順利的話將在明、後年後啟動，但會朝向分批開發模式。

▲彰化原永安夜市，總計逾1萬9782坪的土地，將成為彰化世上規模最大的都市更新案，設計圖也曝光 。（圖／翻攝自都市更新事業計畫暨權利變換計畫案）

該基地位於彰化火車站北區都更地區、緊鄰國定古蹟彰化扇形車庫與臺鐵宿舍群，由允將建設擔任實施者，範圍涵蓋永安街、自強路、彰美路等街廓。隨著都更案推進，基本規劃雛形也出爐，包含允將建設將在該區建造8座、16棟，超過2200戶住宅量體，在地方與網路社群上引發無數網友熱烈討論。

不少網友驚嘆「這麼大面積、這麼多戶數，是認真的嗎？」、「彰化市區窳陋太久了，真的需要迫切期盼改善環境」、「彰化沉寂已久的天際線終於要變現代化了」、「附近永安街、彰美路本來就非常塞車，未來灌進二千多戶，交通恐怕直接崩潰」、「看來彰化房價又要噴發了，年輕人更買不起」。

在建築規劃上，該基地建造8座、16棟，超過2200戶住宅量體，樓層以地上21~23層為基準，並爭取銀級綠建築與智慧建築等容積獎勵，讓容積率大幅提升至約38%，值得注意的是，這項超大型都更預估總成本逼近265億元，堪稱彰化史上最大都更巨獸。

對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘認為：「從規劃來看，首先，16棟高樓群將重塑在地天際線，其次，透過都更回饋無償開闢綠園道與大型公園，不僅活化閒置土地、美化景觀，也能替地方政府省下大筆財政支出。」

但在地業者則憂心，從數字來觀察，2025年彰化市全市預售屋交易總量僅210筆，2000戶的量體依照現在景氣等於要10年才能吞納，而彰化市目前購屋剛需仍在，也讓這個個案的未來相當受到注目。

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▲這項超大型都更預估總成本逼近265億元，堪稱彰化史上最大都更巨獸。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）