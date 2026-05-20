高雄「前第一豪宅」又見法拍戶　底價7070萬創高

▲亞灣前第一豪宅「國硯」，曾穩坐高雄豪宅寶座11年，直到2023年才被超車，如今再度出現法拍戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞灣前第一豪宅「國硯」，曾穩坐高雄豪宅寶座11年，直到2023年才被超車，如今再度出現法拍戶。屋主因「拍賣抵押物」流入一拍，該戶位於23樓，建坪156.73坪、含3車位，底價7071萬元，專家表示，該社區僅3戶流入法拍，此次底價創下歷來法拍戶最高總價。

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「國硯」具海景第一排優勢，還能看到流行音樂中心、光榮碼頭，為地上43層豪宅，最高成交價創下68.66萬元，曾穩坐高雄豪宅寶座11年，直到2023年才被超車，是高雄知名指標豪宅。該物件位於新田路，債務人因「拍賣抵押物」遭強制執行，建坪156.73坪、含3車位，一拍為27日，底價7071萬元，換算單價45.1萬元，屋主為自然人。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「國硯」完工至今約12年，社區流入法拍市場的戶數相當少，含本次在內僅3戶。首戶法拍出現在2017年，當時底價4015萬元；另1戶則於2021年以4006萬元遭法拍。本次為社區第3戶法拍，且7071萬元底價，也是「國硯」歷來法拍戶最高總價。

▲「國硯」具海景第一排優勢，還能看到流行音樂中心、光榮碼頭。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊總經理陳慧瑜表示，根據《樂屋網》資料，該戶最早於預售階段購入，交屋時原先含2個車位、總坪數約150.9坪，後續再入手1個車位。若單純以當年取得價格4837萬元與本次拍賣底價相比，前後價差達2234萬元，即便加計後續車位與裝潢成本，仍保有一定價差空間。

她指出，「國硯」社區因景觀條件不同，價格落差相當明顯，社區分為A、B、C共3棟，其中A棟具第一排海景優勢，可直接遠眺高雄港、流行音樂中心與光榮碼頭，屬於社區最具指標性的產品；至於後方B、C棟，因部分視野受遮蔽，價格相對親民。

▲國硯法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

陳慧瑜分析，A棟首排海景宅因釋出量少，高樓層成交單價普遍站穩5~6字頭；B、C棟則依樓層、方位及裝潢條件不同，單價多落在4字頭。本次法拍戶換算單價約45.1萬元，未明顯低於市場行情，一拍未必能吸引買方立即進場，流標機率偏高。

不過，她也指出，該戶並非原始毛胚屋，若後續進入二拍、價格再8折，才可能真正吸引想撿便宜入手亞灣指標豪宅的買方進場。

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