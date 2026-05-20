太貴乏人問津！　逢甲「地球村廣場」大降1.7億仍流標

▲位於台中逢甲商圈的指標建物「地球村廣場」進入二拍，底價已銳減1.7億元，仍被市場嫌棄「太貴」無人投標。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

位於台中逢甲商圈的指標建物「地球村廣場」，因創辦人陳中義捲入債務糾紛遭法院查封，整棟建物於今（20）日進行第2拍。儘管該案底價已銳減1.7億元，仍被市場嫌棄「太貴」無人投標。

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地球村美日語創立於1987年，全盛時期全台分校林立。創辦人陳中義近年因資金周轉問題，以土地擔保向友人借款，隨後爆發債務糾紛，更有不少案件登上媒體版面。

該品牌經營陷入危機，名下資產陸續遭拍賣，全台多間分校亦傳出無預警停業，此次於西屯區福星路上的整棟建物，因緊鄰逢甲夜市核心，總建物面積約917.03坪。土地約333.05坪，屋齡45年，首拍底價8億6932萬元流標售，在進入2拍底價大降1.7億元，剩6億9545萬元，依然流標。

▲地球村美日語創辦人陳中義近年因資金周轉問題，以土地擔保向友人借款，隨後爆發債務糾紛。（圖／記者劉昌松攝）

寬頻房訊發言人徐華辰指出：「該標的底價是近8年逢甲商圈法拍案的最高紀錄，近期的觀光結構改變與實體店面去化困難的環境下，加上目前逢甲商圈租金收益率難以支撐合理投報，即便底價大砍，仍是高標物件，投資客進場意願極低。」

另一名法拍業者透露：「該物件其實無需大規模改造，接手即可開業。也可靈活轉型為精品零售、特色餐飲等，也有要了解作為企業總部的可能，單價仍在7字頭，雖然台中商用不動產買氣仍在，但大型店面、整棟商辦，買方多半以自用型企業為主，投資客比例相對低，加上市場景氣轉趨保守，買方出手前也更加審慎，未來是否能順利成交，仍有待市場驗證。」

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