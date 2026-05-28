錯過三重房市起漲點　「少年股神」扼腕：現在漲到8字頭





▲「如果當年不是跑去當航海王，我現在早就有房了，並且賺很大！」8年級生Peter苦笑地說。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／綜合報導

「如果當年不是跑去當航海王，我現在早就有房了，並且賺很大！」回想起這幾年的投資經歷，8年級生Peter苦笑地說。現在，雖然台股狂飆，但股票槓桿風險高，實務上往往又「難抱住」，本金有限的小資族難以平穩賺到有感的大錢，Peter也已深刻體會這點，2026年他決定要買預售屋。

2021年航運股狂飆，全民掀起「航海王」熱潮，剛出社會幾年的Peter，原本存下約150萬元自備款，計畫投入預售屋市場，卻在市場氛圍影響下，決定改把資金全數投入航運股。

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Peter回憶：「買進後不久股價一路下跌，原以為只是短暫修正，持續加碼攤平，沒想到越攤越低，還失心瘋開槓桿及當沖，最終150萬元積蓄在2022年底幾乎全數蒸發。」

真正讓Peter懊悔的，不只是賠光本金，而是錯過房地產的起漲點。他透露：「當年曾參觀三重左岸某大型預售案，當時仍有5字頭價格，但因資金卡死無法入手，如今區域新案行情已站上8字頭。」

Peter算了一筆帳，「若當年購入25坪產品，每坪至少增值20萬元，帳面獲利超過500萬元，而且預售屋不用一次拿出大筆資金，工程期慢慢繳，自然而然就把錢存下來了。」

近年在高通膨環境下，民生物價、租金與營建成本持續上升，「現金越放越薄」已成市場共識。專家分析，相較波動劇烈的股市，具備抗通膨特性的房地產，仍是高資產族群長期持有的重要核心資產。

尤其不少年輕投資人容易受市場情緒影響，追高殺低、頻繁進出，最終難以真正累積財富；反觀預售屋具備「低自備、分期付款、時間換增值」等優勢，工程期長達4至5年，不需立即負擔房貸壓力，卻能提前鎖定現階段房價，在通膨時代更具保值效果。

▲隨房市沉澱近2年，市場逐漸回歸理性，目前也被不少專家視「最後的買方市場」。（示意圖／記者姜國輝攝）

此外，房市歷經近2年修正後逐漸回歸理性，不少建商也陸續推出付款優惠與讓利方案，被視為近年難得的「買方市場」，成為年輕族群重新布局資產的重要時機。

經過市場震撼教育後，Peter也改變了投資觀念。他表示：「現在重新存下200多萬元自備款，不再碰風險較高的投資，而是把目光重新放回房地產。」由於本身熟悉三重生活圈，加上看好北士科、三重左岸與仁義重劃區未來發展，他近期特別關注即將公開的「星河帝寶」。

市場認為，隨北士科AI產業題材持續發酵，與台北市僅一橋之隔的三重仁義重劃區，在房價仍具補漲空間下，已成雙北近年備受矚目的高CP值區域。

尤其「星河帝寶」由品牌建商打造，基地達千坪，主打16至30坪中小坪數產品，兼顧低總價、未來增值性兩大優勢，吸引不少首購與置產族目光。此外，該案推出3%超低首付，讓年輕人輕鬆搭上通往財富增值的列車。