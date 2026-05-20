砸5000萬捐路　台中建商退讓精華地「居民讚爆」

▲麗晨建設與精晨建設2大在地建商，拿出真金白銀，主動退讓並捐贈、開闢精華區土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期，包含麗晨建設與精晨建設2大在地建商，紛紛秉持「城市共好」與「公益築路」的初衷，主動退讓並捐贈精華區土地、甚至自費開路，也替台中市政府省下高達數千萬元的公帑。解決在都市擴張的過程中，新舊街廓的縫合與交通瓶頸的痛點。

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

精晨建設在南屯楓樹里推出新案「精晨LIFE SHOW」，以實際行動回饋地方，主動捐贈約48坪土地作為公共道路使用，優化鄰里通行動線。以該區土地單價80萬元計算，捐贈的地價就高達3840萬元，若加上施工、鋪路等作業，這條小小的8米路，成本逼近5千萬元。

在地民眾笑稱：「過去建商要來蓋房子，不是跟雙方有訴訟就是有人反對抗議，這次拆房子大家都沒有投訴，還樂見其成。」

▲精晨建設捐贈這條小小的8米路，成本逼近5千萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

無獨有偶，位於南屯區的河南路四段與大墩四街的交界處，長期以來因路幅驟減，形成交通斷點，混亂的動線與視覺死角導致大小意外頻傳。對此，台中市政府原編列高達7068萬元的用地徵收預算，計畫推動拓寬工程。

後續，麗晨建設陸續整併周邊土地，在基地開發過程中，主動捨棄高額補償費，提議由企業自費近千萬元，將原本未達7米寬的窄巷，轉化為15米寬的道路。讓市府節省逾7000萬元的公帑，更因企業自主開發，預計比傳統徵收程序縮短6至8個月期程。

台中市建設局長陳大田表示：「河南路四段道路拓寬為地方多年共同期待，此次改善路段全長約115公尺，拓寬至15公尺，市府透過用地取得公聽會積極溝通，成功促成地主提供土地並自行施作工程，並結合容積獎勵機制，公私雙贏。」

▲河南路四段與大墩四街的交界處，長期以來因路幅驟減形成交通斷點，由麗晨建設提供土地並自行施作工程。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP310／倒閉潮來了？房仲逆勢徵才 菜鳥躺領6萬底薪真相公開