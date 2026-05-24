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11人搶標三民47年透天　總價2102萬「破上拍」成交

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲三民區九如一路有棟47年老透天，屋主因「給付票款」遭法拍，日前進入三拍，吸引11組人馬搶標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣冷，高雄法拍竟然又見「破上拍」！三民區九如一路有棟47年老透天，屋主因「給付票款」遭法拍，歷經2次流標後，日前進入三拍，底價1619.3萬元，結果不但順利拍出，還吸引11組人馬搶標，最終以2102.99萬元拍定，得標價甚至比二拍底價還高「破上拍」。

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該物件位於三民區九如一路內，遭拍賣原因為「給付票款」，為地上5樓透天住家，可做店面使用，屋齡47年，地坪28.99坪、建坪142.66坪，二拍底價2024萬元仍未拍出。

日前三拍開標竟出現11組人馬搶標，現場競爭相當激烈，最後一路加價到2102萬元才拍定，等於直接「破上拍」，成交價甚至比二拍底價還高出近79萬元。

根據寬頻房訊統計今年投標人數排行，11人搶標已是高雄今年以來投標人數第4高，成近期法拍市場少見的熱門競標案。寬頻房訊發言人徐華辰表示，現在法拍市場整體氣氛並不算熱，真正會吸引多人搶標的，多半還是「價格修正」的物件。他指出，近期不少法拍案即使進入二拍、三拍，投標人數仍偏少，甚至一路流標，主因市場上其實沒有太多「甜甜價」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲九如一路屬於陽明商圈，沿線商家林立，也是三民區連接鳳山區的主要道路。（圖／記者張雅雲攝）

該案會出現三拍「破上拍」，關鍵在於底價已明顯下修，周邊50年透天，總價約2500萬元，成交價仍略低於市場行情，加上具店面效益，因此吸引多人搶標。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，九如一路屬於陽明商圈，沿線商家林立，也是三民區連接鳳山區的主要道路，人潮、車潮皆多，店面能見度高；不過因道路寬闊、車流速度快，消費者較難臨停停留，因此較適合「武市」型態經營。

鄭啟峯表示，該區除捷運黃線外，近年缺乏大型開發議題，店面買氣相對平淡，成交多以具地緣性的買方為主。區域屋齡多落在20~40年，店面主力坪數約20~40坪，換算土地單價約120~150萬元，商圈客群穩定，以在地消費為主。

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關鍵字：法拍高雄房市透天住家九如一路破上拍

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