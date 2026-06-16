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快速直挺「LaLaport市心生活圈」　櫻花新案788萬起驚艷賞屋客

▲▼ 東區、太平、長億、櫻花建 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲74號快速道路隨著六順橋匝道、十九甲匝道通車後，大幅縮短南太平與台中東區市中心距離。（圖為大里一出口實景／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在剛性需求全面回歸下，聰明的購屋族不再一味追市中心，過去被不少在地購屋族認為「交通動線較繞」的南太平，近年隨著市民大道、台74線六順橋匝道完工通車、聯合行政中心等重大建設陸續到位，被隔離的距離感，已經被交通建設打破。

交通為房地產之母，也是翻轉區域交通、打破距離感的關鍵樞紐！以往從74號快速道路下來需要繞行德芳南路或擠入舊市區才能進入南太平的痛點迎刃而解，如今透過六順橋匝道、十九甲匝道只要約10分鐘車程就能直達太提西路，讓南太平與台中東區市中心的「市區感」瞬間無縫接軌。

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上市品牌櫻花建設展現出精準眼光，更累積銷售破萬戶的格局底蘊，2026年最新預售案座落頭汴坑溪側的太提西路上，更以超過2000坪的壯闊基地，推出大東區生活圈的代表作「櫻花上河之櫻」。

▲▼ 東區、太平、長億、櫻花建 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲開車測量，從櫻花新案基地出發，經由74線新匝道動線，可快速直達台中東區LaLaport商場。（圖為大東區實景／業者提供）

74號線快速擴張市區感，串起太平、東區LaLaport生活圈，對許多習慣市中心生活購屋族來說相當訝異，過去常有筆直距離的迷思，但實際開車測量，從基地出發，經由74線新匝道動線，僅需約15分鐘車程即可直達台中東區LaLaport商場。
不少東區、大里區賞屋客相當驚訝，「原來距離這麼近」！現場市調發現，目前台中東區核心圈房價高企登上5字頭，大里新案也普遍站穩4字頭大關，相較之下，「櫻花上河之櫻」憑藉著總價788萬元起的預算優勢，成功吸引了首購、換屋族群。
這種由交通建設帶來的「漣漪效應」，也帶進市區人口輕移民的另一個選項，現場銷售協理黃聖瑋表示：「新案規劃多項全齡化豐富公設，並融入北歐城市規劃哲學的宜居陽台設計，讓建築與周邊的自然河畔風光相互呼應。26~50坪、2~4房規劃，更符合全購屋族需求。」

▲▼ 東區、太平、長億、櫻花建 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「櫻花上河之櫻」所處的水岸綠帶與豐沛的公園資源環繞環境，更是換屋族與年輕家庭心目中的「夢幻清單」。（圖為頭汴坑溪自行車道實景／業者提供）

更難得的是，除了極具競爭力的單總價優勢外，「櫻花上河之櫻」所處的環境更是換屋族與年輕家庭心目中的「夢幻清單」。基地鄰近長億國中、國小，不僅省去父母多年接送的辛勞，周邊更有水岸綠帶與豐沛的公園資源環繞，完美符合都市研究觀點中的「水、綠、學」宜居三角概念。

黃聖瑋透露目前賞屋主要族群，意外發現對於在東區周邊工作的上班族與自營商而言，核心區高不可攀的房價讓人望而卻步，用同樣的預算，在東區只能委屈買老舊中古屋，在這裡卻能入主全新上市建商大基地、大公設的舒適生活。

另外，大里工業區的年輕工程師與科技新貴也揪團尋求高CP值的居所，尤其是主力「2房2衛」格局，甜甜價讓生活壓力相當龐大的科技族，既能保有寬裕的現金流進行其他理財，又能擁有高品質的水岸公園生活圈 。

▲▼ 東區、太平、長億、櫻花建 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲由交通建設帶來的「漣漪效應」，讓東區百貨生活圈持續擴大，也帶動市區人口輕移民的另一個選項。（圖為Lalaport實景／業者提供）

而有鑒於周邊重劃區大樓、大基地新案稀少，在地換屋客也蠢蠢欲動，已習慣在地生活、想從小宅升級的換屋家庭，對於4房規劃雙主臥、三衛浴與雙車位的極大化宜居空間讚不絕口。

更重要的是櫻花建設為台灣上市品牌建商，近年在台中展現精準的佈局眼光與實力，從烏日高鐵特區的「櫻花大綻」與「櫻花心綻」，一路有意識地向東台中與太平區延伸，櫻花建設憑藉著穩健的品牌保障，成為2026年盤整市況下剛需客與換屋族的安心首選。

關鍵字：南太平房市台中新案櫻花建設交通建設宜居生活上市建商太平東區lalaport生活圈74號快速道路

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