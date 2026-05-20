西門町「in89豪華戲院」月底熄燈　經查「15年前就想都更」

▲「西門in89豪華戲院」開業62年，突宣布將歇業，引發熱議 。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

「西門in89豪華戲院」開業62年，突宣布將歇業，引發熱議。該建物土地由豪華大戲院公司持有，未來會如何規劃？專家認為，由於屋齡老，重建開發機率高。經查，該建物在15年前就送都更事業概要，但被駁回。

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在西門町電影街，經營長達62年的「西門in89豪華戲院」（前身名為豪華大戲院）今日無預警發布結束營業公告，因經營策略調整，將於5月31日正式畫下句點，令人震驚。

對照地籍謄本，「西門in89豪華戲院」占地340坪，由豪華大戲院公司在1965年、約62年前就透過買賣取得。建物也在當年度完成第一次登記，權狀834坪，地上5層。

如今突然歇業，是不是要打掉重練？根據北市危老核准名單，未見「西門in89豪華戲院」申請。但查都更處資料，該物件連同鄰地共約千坪規模，曾在約15年前送都更事業概要，實施者就是豪華大戲院公司，但之後被市府駁回。

而「西門in89豪華戲院」隔壁的一塊267坪土地，地主是禮滿建設，在2014年透過買賣取得。經查商業司，禮滿建設與金富建設登記在同一處，兩者應為關係企業。

有趣的是，2020年金富這邊也送出都更事業概要，範圍並沒有包括「西門in89豪華戲院」，但該案最終也是駁回。記者致電禮滿建設，但截稿前無回應。

▲2021年西門町日新威秀影城也投入危老重建。（圖／記者呂佳賢攝）

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「該區屬商四用地，容積率高達840%，不少地主都有釋出土地、重建的意願，以本次討論的in89戲院來說，不論是獨自開發抑或與鄰地合併，比起興建住宅，規劃成商業複合式大樓或酒店式公寓，是較佳的選擇。」

蕭傑楷指出：「in89戲院隔壁的日新威秀影城，幾年前就已投入危老重建，預計將興建23層的大型複合式商場，除了保留電影院，也導入商場、旅館等空間。」

不過，住商不動產西門捷運加盟店東、台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪認為：「in89戲院改建為小坪數住宅，由於地段條件不錯，距離捷運站也不遠，對於喜歡住在熱鬧、方便商圈的客群來說，仍相當具有市場，成交單價可達100萬元以上。」

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